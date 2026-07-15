越南政府总理黎明兴赴谅山省缅怀英雄烈士

越通社谅山——7月15日上午，趁在谅山省工作之际，越南政府总理黎明兴与中央工作代表团已前往谅山省烈士陵园，献花上香缅怀英雄烈士。



参加代表团的有政府办公厅主任邓春风部长；农业与环境部部长郑越雄；谅山省委书记黄国庆；国防部副部长阮长胜上将；公安部副部长邓鸿德中将以及中央各部委办领导。



黎明兴上香缅怀英雄烈士。图自越通社



在庄严肃穆、虔诚感恩的氛围中，黎明兴和工作代表团默哀一分钟，缅怀长眠于谅山省烈士陵园的英雄烈士们——他们为祖国的独立、自由和人民的幸福奉献了青春和热血。



在民族解放斗争中，祖国各地青年听从祖国的召唤，为民族独立和人民幸福而英勇献身。谅山省烈士陵园（建于1980年，坐落于谅山省三清坊黄新街区）是488位在各抗战、建国和卫国时期牺牲的英雄烈士的永恒安息之地。各位烈士的鲜血为祖国光荣的旗帜增添了色彩，使国家绽放独立之花、结出自在之果。



在陵园安葬的烈士墓中，有81座信息齐全，245座有部分信息，61座尚未确认信息。谅山省烈士陵园经常接待省内外的烈士亲属前来扫墓和迁移烈士遗骸；按计划为节假日及国家和本省重大政治活动期间的祭祀仪式做好各项准备工作；接收各搜寻收迁单位移交的烈士遗骸并组织追悼安葬以及按烈士亲属或祭奠者意愿组织迁移安葬。



黎明兴探望慰问伤残军人韦文水。图自越通社

随后，值此伤残军人和烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）即将到来之际，政府总理黎明兴和中央工作代表团前往探望慰问了现居东京坊的伤残军人韦文水。（完）