储能技术“释放”可再生电力的潜力并减少排放

越通社河内——调整后的《第八个电力规划》将储能系统的发展确定为有效利用风能和太阳能、增强能源安全以及减少温室气体排放的关键解决方案。随着新法律框架的出台，电池储能系统（BESS）技术有望成为促进能源转型并实现2050年净零排放目标的基础。



破解减排瓶颈



调整后的《第八个电力规划》将发展可再生能源确定为能源转型进程的支柱之一。到2030年，可再生能源（不包括水电）预计占总装机容量的约28%至36%；其中太阳能发电量达到46459至73416兆瓦。同时，能源存储来源包括电池储能系统和抽水蓄能电站，规划规模为1万至1.63万兆瓦，为电力系统更加灵活运行奠定基础。

专家认为，扩大风电和太阳能发电规模不仅有助于实现能源供应来源多样化，还逐步减少对燃煤和化石燃料发电的依赖，这些领域正产生大量温室气体排放。然而，随着可再生能源比重不断提高，电力系统也面临新的挑战，因为发电量受天气条件影响较大。



如果过去传统电力系统按照“发多少用多少”的原则运行，那么能源存储技术则在可再生能源发电存在富余时能够储电，并在需求高峰时重新发电。由此，不仅提高了清洁电力的利用效率，同时减少高峰时段对传统电源的依赖。这被视为能源领域减少排放的重要解决方案之一。



电池储能系统助力保持频率和电压的稳定性，减轻输电网压力，并增强企业在能源管理中的主动性。 越南联成机电股份公司（LITHACO）总经理陈国心

专家指出，随着数据中心、人工智能（AI）、电动汽车及高科技产业的发展，越南未来电力需求将持续快速增长。在此背景下，对电源、电网及储能系统的同步投资将有助于保障能源安全，并按绿色增长目标减少排放。



迈向循环能源生态系统



除提升清洁电力利用效率外，能源存储还被视为构建低碳经济的重要环节。当可再生电力得到更高效的储存和利用时，将减少对热电厂的依赖，从而降低温室气体排放并减轻对环境产生的影响。



在近期于胡志明市举行的“电池是否是二十一世纪的石油？”座谈会上，专家认为，能源存储技术正逐步成为现代能源系统的关键组成部分，提高投资效率并减少资源浪费。



专家表示，发展电池储能系统不仅是设备安装问题，还需考虑产品全生命周期。建立电池回收和再利用系统，将有助于可回收锂、铁、铝、铜等材料，减少对新资源的开采需求，降低废弃物排放量，并逐步形成符合循环经济模式的“生产—使用—回收”链条。



另外，能源存储领域的法律框架也不断完善。越南政府于2026年6月26日颁布第243/2026/NĐ-CP号法令为电池储能系统提供法律依据，同时为电池储能系统与自发自用屋顶太阳能结合创造条件。这被期待将推动储能市场发展，提高清洁电力利用效率，并减轻国家电力系统的压力。



在越南朝着绿色增长和2050年净零排放目标迈进的背景下，对能源存储的投资不仅具有技术和能源安全意义，还有助于有效利用资源，减少对环境产生的影响，并拓展可再生能源发展空间。这被视为构建低排放能源系统，服务于未来数十年经济可持续发展的重要基础。（完）