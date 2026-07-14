环保

越南努力减少农业温室气体排放

农业生产是温室气体排放量较大的领域之一。因此，寻找减排解决方案被视为推动农业实现绿色、可持续发展目标的关键举措。

温室、网室和玻璃温室受环境和天气的影响较小。图自越通社
温室、网室和玻璃温室受环境和天气的影响较小。图自越通社

越通社河内——农业生产是温室气体排放量较大的领域之一。因此，寻找减排解决方案被视为推动农业实现绿色、可持续发展目标的关键举措。

必然趋势

目前，越南是世界领先的农产品生产和出口国之一。与此同时，美国、欧盟、日本等多个市场正日益收紧对农产品的标准要求。因此，向低排放生产模式转型被视为越南农产品维持并扩大出口市场份额的必然趋势。

实践表明，减排不仅是在气候变化背景下的紧迫要求，而且为农民、企业和国家带来诸多实际效益。有机种植、精准农业以及气候智能型农业等生产方式显著减少了农业投入品（化肥、农药、灌溉用水等）的使用，从而降低生产成本，提高农民收益，改善土壤健康，保护生物多样性，减少环境污染，并提升农产品质量。

因此，推动种植业向减排方向发展是打造当今越南环境友好型农业形象的途径。这也是越南参与自愿性和强制性碳市场的重要基础，有助于在农业领域形成碳信用项目，为农民、合作组、合作社和企业创造新的金融资源，并推动整个行业的绿色转型进程。

保护环境并应对气候变化

为减少种植业温室气体排放，越南农业与环境部已批准《2025至2035年和远期展望至2050年种植业减排生产方案》（以下简称方案），并成立了方案实施指导委员会。目前，全国22个省市发布关于实施方案的行动计划。许多国际组织、企业和地方也已注册参与减排生产项目和模式。例如，广治省已在全省13个乡开展低排放水稻种植模式，总面积超过6000公顷；兴安今年在3000公顷水稻种植中应用间歇灌溉（AWD）技术，并安装监测减排情况的设备。

农业与环境部副部长黄忠表示，建设可持续发展、适应气候变化、减少温室气体排放、降低生产成本、提高农民收入、提升越南农产品在国际舞台上地位的种植业是该方案的最大目标。因此，未来种植业将重点完善水稻、玉米、咖啡、榴莲等主要作物的技术流程，以实现温室气体减排；推进减排试点模式，构建全行业统一的测量、报告与核查体系等。（完）

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越通社
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