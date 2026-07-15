陈锦秀走访乂安伤残军人疗养中心

​

越通社河内 —— 值此荣军烈士日79周年之际，7月15日，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率中央工作代表团走访乂安省伤残军人疗养中心，看望慰问伤病残军人并向他们赠送慰问品。

乂安省伤残军人疗养中心成立于2025年8月1日。50多年来，该中心接待了抗法、抗美、保卫北方边境、西南边境以及在老挝、柬埔寨执行国际任务等各个历史时期的成千上万人次伤病员前来休养和治疗。

目前，该中心正在抚养、治疗并对乂安和河静两省的83名伤病员、18名有功人员亲属和5名失去劳动能力的退休干部落实优抚政策制度。

陈锦秀亲切询问了伤病员和烈士家属的健康状况，并向他们赠送慰问品。

陈金秀还代表党和国家领导人向正在中心接受疗养的伤病员以及中心全体干部职工致以诚挚的问候。

陈锦秀强调，党、国家和人民将永远铭记和感恩各位英雄烈士、伤残军人的功勋和牺牲。79年来，党和国家始终关心和做好对革命有功人员和优抚家庭的知恩图报工作。

当得知近期中心有两位伤病员同志去世时，陈锦秀深表感动，向逝者家属致以最深切的慰问，并建议乂安省与内务部配合，完善相关手续，体现对同志们默默奉献和牺牲的深切感恩之情。

​陈锦秀表示，连日来，国家指导委员会同整个政治体系和全国人民，在若干国际朋友的配合和帮助下，正在开展“500个昼夜推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认”战役。这不仅是重要的政治任务，具有深刻的人文意义，更是我们每个人神圣的责任。

陈锦秀建议内务部和乂安省委、省政府抓紧研究，采取具体措施，更好地落实党和国家对伤残军人、有功人员、优抚家庭的政策，同时为各位前辈继续奉献，向社区传递毅力、意义和美好生活价值创造便利条件。（完）

​