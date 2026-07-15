越共中央总书记、国家主席苏林走访北宁市顺城伤残军人疗养中心

越通社河内 ——值此越南荣军烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）即将到来之际，7月15日，越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团前往北宁省顺城伤残军人疗养中心。



苏林感动地表示，战场上的战斗虽已远去，但伤痛、疾病和高龄带来的挑战仍在日复一日地持续着。伤残军人保持着胡伯伯部队的崇高品质，简朴真诚地生活，克服病痛，是年轻一代学习的榜样。



借此机会，苏林代表党和国家领导人，向全国越南英雄母亲、伤残军人、烈士家属及全体革命有功人员致以诚挚慰问，感谢他们为祖国独立、自由和今天和平生活所作出的巨大贡献与牺牲。



在通报国家发展情况时，苏林表示，在中央政治局、中央书记处的集中统一领导下，在政治体系的同步参与和人民的同心协力下，国家经济社会发展形势保持稳定，在贯彻落实党的十四大决议的第一年营造了新的发展势头。



苏林明确指出，荣军烈士日不仅是铭记和感恩的契机，也是对有功人员政策落实情况进行评估的机会。党、国家和全社会正在努力搜寻、归集和确认烈士身份。

越共中央总书记、国家主席苏林慰问正在北宁市顺城伤残军人疗养中心接受疗养的伤残军人。图自越通社

苏林建议内务部和各地继续核查，充分、及时落实对有功人员及其家属的政策；每位伤病者需持有自己的健康档案以及适合其伤残情况、基础疾病和年龄的照护方案。北宁省需主动在医疗、基础设施、居住环境方面提供支持，并及时解决职权范围内的问题。在物质照顾的同时，也要关注精神生活。



苏林希望伤残军人保持身体健康和乐观精神，继续成为精神支柱，为后代树立光辉榜样。



借此机会，苏林同中央各部委及北宁市领导代表向正在疗养中心疗养的伤病者赠送了礼物，并向顺城伤残军人疗养中心全体干部职工赠送了慰问品。（完）

