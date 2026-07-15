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越共中央总书记、国家主席苏林走访北宁省顺成伤残军人疗养中心

值此越南伤残军人及烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月15日上午，越共中央总书记、国家主席苏林同中央工作代表团前往北宁省顺成伤残军人疗养中心，看望慰问伤病残军人并向其赠送慰问品。

越共中央总书记、国家主席苏林前往北宁省顺成伤残军人疗养中心，看望慰问伤病残军人并向其赠送慰问品。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林前往北宁省顺成伤残军人疗养中心，看望慰问伤病残军人并向其赠送慰问品。图自越通社

越通社北宁——值此越南伤残军人及烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月15日上午，越共中央总书记、国家主席苏林同中央工作代表团前往北宁省顺成伤残军人疗养中心，看望慰问伤病残军人并向其赠送慰问品。

顺成伤残军人疗养中心成立于1965年，现为内务部优抚局下属的公立事业单位。该中心的任务是接收、管理、供养、治疗、康复，并对一级伤残、劳动能力丧失率达81%以上的重伤病残军人执行相关制度和政策。

越共中央总书记、国家主席苏林明确指出，纪念荣军烈士节不仅是缅怀和感恩的契机，也是回顾对荣军烈士相关政策落实情况的时刻。越南党、国家和全社会正在努力寻找、收迁和确认长眠于越南母亲大地以及执行崇高国际任务而牺牲的烈士身份。

苏林强调，一个国家的力量不仅以经济、国防或国际地位来衡量，更在于如何珍视过去、关怀奉献者，以及对牺牲者恪守情义。国家越发展，对荣军烈士及其家属的关怀就越要周到。感恩不能仅停留于一束鲜花、一份礼物或一次慰问。感恩必须体现在充分、及时落实的政策中；体现在安全的居所、适宜的治疗方案中；体现在每一位干部倾听和负责任处理事务的态度中。

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苏林亲切慰问正在该中心疗养的伤病残军人。图自越通社

本着这一精神，苏林要求内务部和有关各地方继续核查并及时、充分地解决对荣军烈士及其亲属的政策；不让荣军烈士及其亲属等待、反复奔波；要切实关心伤病残军人的家庭及后代，帮助家庭稳定生活，让子女成长成才、立业并继承父辈传统。

对于顺成伤残军人疗养中心，苏林建议内务部牵头，协同卫生部、北宁省及相关机构，对组织模式、基础设施、人力资源和护理质量进行核查；确定这是一个特殊单位，需要投资于长期护理、老年医学、康复和姑息治疗。

北宁省要主动在医疗、基础设施、生活环境等方面提供支持，并及时解决权限范围内的问题。在建设中央直辖市的进程中，要给予优抚保障设施应有的重视，使现代发展始终拥有文化和情义的深度。在物质关怀的同时，要关注精神生活，为伤病残军人创造条件与家人和战友相聚；将伤病残军人的讲述、记忆和遗物作为历史遗产的一部分加以保存。

苏林希望各位伤病残军人继续保重身体，保持乐观精神；继续成为精神支柱，为子孙后代和未来世代树立光辉榜样。

借此机会，苏林同中央各部委及北宁省领导代表向正在该中心疗养的伤病残军人和全体干部职工赠送慰问品。（完）

越通社
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