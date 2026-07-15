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长期以来，顺化一直以制作斗笠的传统手工艺闻名。 除了传统斗笠外，莲叶斗笠的出现为这一传统手工艺注入了新的活力，丰富了手工艺村的产品。图自越通社
制作斗笠时，工匠会精心挑选叶片宽大、厚实的莲叶， 经过去叶肉、压制、打磨等工序，使天然叶脉纹理更加清晰可见。图自越通社
工匠将一片片莲叶细致均匀地铺设在笠架上， 两层荷叶相互叠加，使斗笠更加厚实耐用。图自越通社
缝制斗笠是制作过程中最考验技艺的环节。 每一针都必须均匀细致，既不能刺破莲叶，又要确保笠面平整美观。图自越通社
莲叶斗笠的制作过程，是传统制笠工艺与新型天然材料创新应用的有机结合。图自越通社
1957年出生的手工艺人武玉雄， 多年来潜心研究、反复试验，将原本几乎被弃置不用的榄仁叶制作成独具特色的透明斗笠。图自越通社
经过特殊处理后的榄仁叶叶脉， 薄如蝉翼，晶莹通透，宛如一层轻柔的薄纱。图自越通社
除了保留天然色泽外， 榄仁叶还可采用天然植物染料进行染色，使产品呈现更加丰富多样的色彩。图自越通社
榄仁叶斗笠以轻盈通透、充分展现天然叶脉纹理之美而令人印象深刻。图自越通社
由于材质轻薄、具有良好的透光性， 榄仁叶斗笠还可作为装饰灯罩使用，兼具实用价值与艺术美感。图自越通社
顺化莲叶斗笠与榄仁叶斗笠的独特造型足够迷人
不同于传统顺化斗笠所采用的乳白色棕榈叶，如今顺化斗笠以清新淡雅的绿色莲叶和晶莹剔透的榄仁叶叶脉焕发出别具一格的新风貌。
2026年07月15日星期三 08:00
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#顺化
#斗笠
#传统文化
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