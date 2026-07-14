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历经半个世纪建设与发展的格木湖工程是河静省水利建设的重要标志。图自越通社
格木湖中的一座座小岛，为当地自然景观增添了独特亮点。图自越通社
坐落在格木湖中的已故越共中央总书记黎笋纪念祠。图自越通社
坐落在格木湖中的已故越共中央总书记黎笋纪念祠。图自越通社
通往已故越共中央总书记黎笋纪念祠所在岛屿的桥梁。图自越通社
格木湖既具有重要的水利价值，也是承载河静省历史文化内涵的旅游目的地。图自越通社
晴朗天气下，格木湖湖面展现出宁静秀美的画面。图自越通社
晴朗天气下，格木湖湖面展现出宁静秀美的画面。图自越通社
格木湖水利系统为稳定农业生产、提高下游地区居民收入作出积极贡献。图自越通社
格木湖水利系统为稳定农业生产、提高下游地区居民收入作出积极贡献。图自越通社
格木湖工程持续得到投资和完善，进一步发挥其作为河静省重点水利工程的作用。图自越通社
河静省格木湖的壮美风光
历经半个世纪的建设与发展，格木湖不仅是一项改变河静省农业面貌的“黄金”水利工程，还拥有雄伟壮丽的自然景观和丰富多样的生态系统。
2026年07月14日星期二 08:00
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#格木湖
#水利工程
#河静省
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