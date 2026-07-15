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推动越老地方合作走深走实

据越通社驻万象记者报道，7月14日，越南驻老挝大使阮明心与老挝党中央委员、万象省委书记、省人民议会主席蓬塔努佩·赛颂巴举行工作会谈。

越南驻老挝大使阮明心与老挝党中央委员、万象省委书记、省人民议会主席蓬塔努佩·赛颂巴举行工作会谈 图自越通社
越南驻老挝大使阮明心与老挝党中央委员、万象省委书记、省人民议会主席蓬塔努佩·赛颂巴举行工作会谈 图自越通社

越通社河内——据越通社驻万象记者报道，7月14日，越南驻老挝大使阮明心与老挝党中央委员、万象省委书记、省人民议会主席蓬塔努佩·赛颂巴举行工作会谈。

会谈中，蓬塔努佩·赛颂巴向越方介绍了万象省近期的经济社会发展概况以及该省与越南各地方、企业间的合作成果。他对越南驻老挝大使馆长期以来积极协调、推动各项合作项目落地实施所付出的努力表示感谢。同时，他还展望了万象省未来极具潜力的合作方向，并希望大使馆继续发挥好桥梁纽带作用，助推万象省与越南各地及企业之间的务实合作再上新台阶。

蓬塔努佩·赛颂巴强调，万象省越南人管理委员会的成立具有里程碑意义。他表示，万象省将继续为当地越南人创造更加良好的经商与生活环境，鼓励他们积极投身于当地经济社会发展，为巩固和深化越老两党、两国及两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略联系作出应有贡献。


阮明心高度评价万象省与越南各地方近年来的合作成果，特别是在基础设施建设援助以及为老挝干部和学生赴越培训提供奖学金等方面取得的积极进展。

阮明心赞同蓬塔努佩·赛颂巴关于进一步提升合作成效的建议，并提出多项具体合作方向：加强双方已签署合作协议的梳理与落实；深化在党建工作、政治体系建设、自主经济发展和人才培养等方面的经验互鉴；强化安全执法合作，尤其在打击跨境犯罪领域密切配合；充分发挥各自优势，重点拓展能源、绿色农业及旅游等领域的合作。

阮明心强调，越南驻老挝大使馆将继续履行好桥梁与纽带的职责，积极推动万象省与越南各地方及企业间合作走深走实，不断提升项目质量和实际成效。

阮明心指出，老挝全国18个省、市均已成立越南人协会或越南人管理委员会，这是旅老越南人社群发展的重要标志。他希望万象省委、省政府继续指导各有关部门，为当地越南人和管理委员会开展工作创造更加便捷的条件，共同推动越老特殊团结关系不断迈上新台阶。（完）

越通社
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