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促进胡志明市人民与美国人民之间的友好合作关系

7月15日上午，胡志明市友好组织联合会举行庆祝美国国庆250周年（1776年7月4日 - 2026年7月4日）的集会，体现了胡志明市人民与美国人民之间的团结与友谊。

胡志明市越美友好协会主席阮文寿向美国驻胡志明市总领事梅丽莎·布朗赠送鲜花。图自越通社
胡志明市越美友好协会主席阮文寿向美国驻胡志明市总领事梅丽莎·布朗赠送鲜花。图自越通社

越通社胡志明市 —— 7月15日上午，胡志明市友好组织联合会举行庆祝美国国庆250周年（1776年7月4日 - 2026年7月4日）的集会，体现了胡志明市人民与美国人民之间的团结与友谊。

胡志明市人民议会常务副主席、胡志明市越美友好协会主席阮文寿在致贺词时表示，两国已建立全面战略伙伴关系，在相互尊重独立、主权、领土完整和政治制度的基础上建立了关系；共同面向未来、搁置过去、发扬相同点并妥善处理分歧，以造福两国人民。

在这一整体合作格局中，胡志明市始终是推动越美关系的带头地方之一。胡志明市与旧金山市于1995年4月建立友好合作关系，是一个具有象征意义的里程碑，体现了民间外交的精神。胡志明市越美友好协会始终努力促进民间交流与文化交流，为建立信任、增强相互了解以及筑牢两国人民之间的友谊作出了贡献。

越南驻美国大使阮国勇主持与明尼苏达州三大经济促进机构举行专题座谈会。越通社发

越美地方间合作迈上新台阶 经贸科技教育多领域并进

6月28日至30日，越南驻美国大使阮国勇对美国明尼苏达州进行工作访问，其间与当地政商学界及越南侨胞代表举行系列会晤，旨在推动越南各地与明尼苏达州在经贸投资、科技创新、教育培训及民间交往等领域的务实合作。

美国驻胡志明市总领事梅丽莎·布朗（Melissa A. Brown）在活动上表示，美国驻越外交代表团一直在努力增强两国关系；加强公共卫生合作；合作打击跨国犯罪；开展贸易与农业合作，为助力两国经济增长与繁荣贡献力量。

梅丽莎·布朗女士指出，美越关系最深厚的根基始终在于两国人民之间的友谊。建交三十一年来，双边关系已提升为全面战略伙伴关系，合作重点涵盖贸易与投资、教育、科技、卫生、安全以及民间外交等多个领域。她认为，只要双方持续携手合作，就有望进一步扩大教育交流项目，深化经贸联系，激发创新活力，不断巩固两国人民之间紧密而深厚的情谊。（完）

越通社
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