促进胡志明市人民与美国人民之间的友好合作关系

越通社胡志明市 —— 7月15日上午，胡志明市友好组织联合会举行庆祝美国国庆250周年（1776年7月4日 - 2026年7月4日）的集会，体现了胡志明市人民与美国人民之间的团结与友谊。



胡志明市人民议会常务副主席、胡志明市越美友好协会主席阮文寿在致贺词时表示，两国已建立全面战略伙伴关系，在相互尊重独立、主权、领土完整和政治制度的基础上建立了关系；共同面向未来、搁置过去、发扬相同点并妥善处理分歧，以造福两国人民。



在这一整体合作格局中，胡志明市始终是推动越美关系的带头地方之一。胡志明市与旧金山市于1995年4月建立友好合作关系，是一个具有象征意义的里程碑，体现了民间外交的精神。胡志明市越美友好协会始终努力促进民间交流与文化交流，为建立信任、增强相互了解以及筑牢两国人民之间的友谊作出了贡献。

美国驻胡志明市总领事梅丽莎·布朗（Melissa A. Brown）在活动上表示，美国驻越外交代表团一直在努力增强两国关系；加强公共卫生合作；合作打击跨国犯罪；开展贸易与农业合作，为助力两国经济增长与繁荣贡献力量。



梅丽莎·布朗女士指出，美越关系最深厚的根基始终在于两国人民之间的友谊。建交三十一年来，双边关系已提升为全面战略伙伴关系，合作重点涵盖贸易与投资、教育、科技、卫生、安全以及民间外交等多个领域。她认为，只要双方持续携手合作，就有望进一步扩大教育交流项目，深化经贸联系，激发创新活力，不断巩固两国人民之间紧密而深厚的情谊。（完）