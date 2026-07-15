印度驻越南大使馆就富国岛快艇倾覆事故感谢越方协助

越通社河内——印度驻越南大使馆已就富国岛海域载客快艇倾覆事故致15名印度游客遇难一事，向越南政府和人民表达感谢，感谢支持和慰问。遇难者遗体已于7月13日运回国内。



印度驻越南大使馆在社交媒体X上发布的通知表示，遇难者遗体已于7月13日搭乘从胡志明市飞往孟买的VN979号航班运回国内。据印度外交机构消息，安得拉邦、喀拉拉邦和泰米尔纳德邦政府协调接收并将遇难者遗体运回家乡举行葬礼。据印度媒体报道，在15名遇难者中，有10人来自泰米尔纳德邦，3人来自安得拉邦，2人来自喀拉拉邦。



印度大使馆同时感谢安江省富国特区管委会、胡志明市外事局、越南外交部及各职能部门在事故救援、善后处理和各项手续办理方面提供的协助。



通知明确指出：“我们感谢越南朋友发来的哀悼和祈福。你们的祈福、努力和陪伴在这个悲痛时刻给了我们力量。”



事故发生于7月11日，一艘载有32名印度游客和4名越南船员的快艇在富国岛外梅汝岛（Hòn Mây Rút Ngoài）附近海域倾覆。事件造成15名游客遇难，其余人员获救。



印度驻越南大使馆表示，16名生还游客已回国，另有一名伤者仍在越南接受治疗。该男性伤者因溺水导致严重呼吸衰竭、休克、多处创伤、脑出血；同时患有糖尿病及因冠状动脉阻塞引起的急性心肌梗死等基础病。经利弊权衡后，医生决定在富国岛就地紧急实施冠脉再通介入治疗。经过2个多小时的介入手术，胡志明市大水镬医院医生团队成功再通冠状动脉，同时植入临时起搏器以稳定伤者血流动力学。待情况暂时稳定后，该伤者被转至大水镬医院继续接受深入治疗。目前伤者家属也已抵达越南进行照料。



越南职能部门正抓紧调查事故原因，并依法处理相关违规行为。（完）

越通社