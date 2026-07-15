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越南蓝盔官兵修缮学校 为阿卜耶伊儿童点亮求学希望

正在联合国阿卜耶伊临时安全部队（UNISFA）执行维和任务的越南第四工兵队，日前完成了阿卜耶伊地区Minyang小学修缮工程，为当地儿童创造了更加安全、良好的学习环境。

此前，经实地勘察发现，受暴风雨侵袭，该校多间教室严重受损，铁皮屋顶被掀翻，校舍设施年久失修。由于课桌椅匮乏，不少学生只能席地而坐，在十分简陋的条件下坚持学习。

针对这一情况，越南第四工兵队迅速调集官兵和专业设备，对4间教室实施加固，修复屋顶及受损设施。同时，官兵们还亲手制作了60套木制课桌椅，安装黑板，并为学生配备了学习用品，切实改善了学校的教学条件。

阿卜耶伊行政区副行政长官阿罗普·邓·库奥尔：“越南蓝盔官兵用一个个平凡而温暖的善举，赢得了当地民众的广泛赞誉，树立了亲切友善、充满人文关怀的良好形象。越方提供的帮助不仅缓解了当地群众的燃眉之急，更成为越南与阿卜耶伊人民深厚友谊和长期合作承诺的象征。”

越南维和局副局长范新峰大校：“此次工程移交不仅标志着一项教育援助项目圆满完成，更彰显了国际团结合作精神，以及携手建设和平、实现可持续发展的共同愿景。相信这所学校将成为播撒知识、孕育梦想的摇篮，为阿卜耶伊一代代学子点亮未来。”

对越南而言，参与联合国维和不仅是维护和平与安全，更是通过教育援助和改善民生，为当地可持续发展夯实基础。每一间修缮一新的教室，都是通向知识的大门；每一张孩子们灿烂的笑脸，都是激励越南蓝盔官兵继续忠诚履职、无私奉献的动力。他们正以实际行动诠释“胡伯伯部队”文明、专业、富有人文关怀的良好形象，为建设一个更加和平、包容、不让任何一个人掉队的世界贡献越南力量。（完）

越通社
#联合国 #安全部队 #越南第四工兵队
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