引导少数民族同胞使用VNeID和数字服务

越通社河内 —— 7月14日，广治团省委常委会与省公安厅联合举行“数字夏季与VneID战役，引导数字公民，同人民一道实施第6号提案（政府关于发展认可数据、身份识别和电子认证的提案）”出征仪式。该活动以线上连线方式连接至全省各乡、坊，得到了团员青年的积极响应。



广治团省委副书记、省青年联合会主席阮国瓒在出征仪式上表示，数字化转型被团省委常委会确定为贯穿团工作和青少年运动的重点任务之一。通过“全民数字学习”运动，各级团组织有效发挥了590个社区数字技术小组、4500多名团员青年的作用，直接帮助民众安装和使用VNeID应用程序、在线公共服务、整合电子证件、电子健康档案以及多项服务生活的数字便利工具。



阮国瓒强调，全省各级团组织将继续发挥“青年志愿者支持数字公民”队伍的作用，与公安机关密切配合，深入基层，挨家挨户开展工作，优先帮助老年人、少数民族同胞、偏远地区人民，确保在数字化转型进程中不让任何人掉队。



广治省公安厅社会秩序行政管理警察处副处长潘志感中校在活动中表示，截至目前，全省6岁及以上公民电子身份账户注册率达80.6%，其中二级电子身份账户达77.2%。然而，仍有近12.05万个账户尚未激活。



据潘志感中校分析，主要原因是部分单位和地方开展工作缺乏统一性，偏远地区民众在技术接入条件、数字技能和电信服务水平有限。因此，发挥青年的先锋作用，与公安和基层政府协调配合，是提高第06号提案实施效率的重要举措。



据组委会介绍，出征仪式结束后，各青年志愿者将在基层展开活动，与公安机关协调配合，组织开展宣传，指导民众注册和激活二级电子身份账户，在VNeID应用程序上整合必备证件，并使用数字平台办理行政手续等。（完）





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