吸引高质量人才投身战略科技领域

越通社河内——培养和集聚基础科学、关键工程技术及战略性科技领域的高素质人才，已成为当前一项十分紧迫的战略任务。在此背景下，越南政府出台面向学生的直接资助政策被寄予厚望。该政策不仅有望进一步增强STEM（科学、技术、工程、数学）专业的吸引力，也将有力推动重点领域人才培养质量的整体提升。



越南政府近期颁布的第179/2026/NĐ-CP号议定（以下简称《179号议定》），针对基础科学、关键工程技术和战略性科技领域设立政府奖学金，自7月15日起正式生效。此举标志着资助思路的重要转变——由过去“支持高校”为主，转向“直接资助学生”本人。



根据《179号议定》规定，凡就读于政府公布的专业目录，达到录取分数要求或属保送录取对象，且成绩位列录取考生前30%的学生，即具备申请政府奖学金的资格。奖学金按学年评定，依据学生学业成绩和综合表现动态调整发放资格。目前，越南教育与培训部已公布适用该政策的基础科学、关键工程技术和战略性科技领域专业目录。



此次奖学金政策的出台，是越南扩大STEM人才培养规模总体战略的关键一环。STEM教育注重综合运用科学、技术、工程和数学等多学科知识解决实际问题。与此同时，该政策也致力于提升战略性科技专业的生源质量，从源头上夯实人才基础。



据越南教育与培训部高等教育司司长阮进草介绍，目前全国STEM专业在校生达771475人，约占高等教育总规模的29%。其中，符合《179号议定》规定的15个专业大类全日制学生共计475833人。按照规划，到2030年，越南将把STEM专业学生比例提升至35%，以适应国家科技发展和创新驱动战略的需要。



为实现这一目标，教育与培训部正同步推进多项高质量人才培养计划和项目，已批准在全国23所高校开设90个拔尖人才培养项目，将人才培育与科学研究和战略技术领域需求紧密结合。



就2025年招收的新生而言，预计将有22250名学生自2026年9月1日起符合领取政府奖学金条件。到2026年，预计约3万名学生可获得奖学金，政府年度投入经费约1.3万亿越盾。



新政策不仅为广大学子提供了宝贵的发展机遇，也有望推动高校在招生机制和人才培养模式上实现积极转变。



菲尼卡大学副校长、菲尼卡工程学院院长阮文孝教授指出，《179号议定》将显著改变考生对相关专业的传统认知。科学、工程和技术专业将不再被视作“难学”或“冷门”领域，而逐步成为国家战略性发展方向，既为青年开辟了广阔的职业前景，也为国家发展注入直接动力。奖学金政策将有效提升生源质量，吸引更多在数学、物理、化学、生物、信息技术等学科基础扎实、热爱科研和技术创新的优秀学子投身其中。





河内理工大学日前公布，2026年计划招收9700名本科生，共设68个培养项目，其中55个项目可享受《179号议定》奖学金政策。按照规定，相关专业学生每月可获得370万至550万越盾不等的资助，具体金额视培养项目而定。



越南国民经济大学方面，数据科学、人工智能、信息系统、信息技术、网络安全、软件工程、计算机科学和应用数学等专业均已纳入政府奖学金支持范围。这些专业同时也是学校推进智慧大学、数字大学和创新生态体系建设的重要方向。



尽管社会各界对奖学金政策的意义给予高度评价，但也有不少专家指出，要培养高质量的科技人才，还需根据不同学科的特点，实施更加系统、持续的综合配套措施。



河内国家大学自然科学大学副校长陈孟强表示，STEM涵盖领域十分广泛。虽然工程技术类专业社会需求旺盛，但部分基础科学和数学专业招生仍面临困难，然而这些学科始终是国家长远发展的根基。因此，在落实奖学金政策的同时，还应持续加强师资队伍建设，改善教学设施、实验设备和实验室条件，不断提升人才培养、科学研究和科技创新能力。



越南教育与培训部部长黄明山强调，加强基础科学和关键工程技术领域的人才培养，有助于学生更快适应、掌握并自主发展未来战略性技术。政府奖学金政策不仅为更多学生，特别是家庭经济困难的学生，创造了进入科技领域学习的机会，也将进一步提升人才培养质量，为国家工业发展和战略性科技领域提供坚实的高水平人才支撑。(完)













