时政

政府总理黎明兴：创造突破，推动宣光省快速可持续发展

7月15日下午，越南政府总理黎明兴与宣光省委常务委员会举行工作会议，讨论关于经济社会发展任务和“两位数”增长目标落实、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57-NQ/TW号决议落实等情况，以及疏解地方发展瓶颈难题等内容。

Nhan Thanh Huyền
政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社
政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

越通社宣光省——7月15日下午，越南政府总理黎明兴与宣光省委常务委员会举行工作会议，讨论关于经济社会发展任务和“两位数”增长目标落实、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57-NQ/TW号决议落实等情况，以及疏解地方发展瓶颈难题等内容。

据宣光省委的报告显示，2026年前6个月，该省GRDP增速达7.72%，为5年来最高，经济结构继续积极转型，农林渔业持续保持稳定增长，工业-建筑业和服务业继续发挥主要增长动力的作用，逐步提高加工制造业和服务业的比重，上半年国家财政预算收入预计超过4.2万亿越盾，达中央下达预算的59.3%。

黎明兴对宣光省各级党委、政府和各族群众在过去所做出的努力和取得的重要初步成果表示赞扬时，也指出该省仍存在的不足指出。

黎明兴明确指出，完成两位数增长目标当前对宣光省是一个巨大挑战，该省必须要有高度的决心、巨大的努力，革新思维和实施方式，动员整个政治体系以及当地人民和企业的积极参与，同时坚持不懈、坚定不移，决心完成和超额完成既定目标。

政府总理要求该省紧跟中央各项决议、结论及政府指示，同时按行业、按领域、按季度审查和更新增长方案，以及制定具体的路线图和解决方案来组织实施。省委常委会需要定期检查各项任务的落实情况，以任务完成结果作为评价、安排和使用干部的依据。

黎明兴认为，需要集中加快公共投资资金拨付，力争到2026年底达到100%。抓紧按照第18号结论精神完成2026-2030年中期公共投资计划的分配工作。

关于实施各项国家目标计划，政府总理建议研究按照总体方向整合各计划，加强分级分权，赋予地方在选择符合实际需求项目方面的自主权。同时，要提高各级党委、政府在组织实施中的责任。对于还存在障碍的重点项目，省委常委会需要集中领导和指导，彻底予以解决。

黎明兴要求，宣光省必须抓紧完善并同步有效实施省规划，明确增长极、经济走廊、动力中心和新发展空间，发挥作为边境省份的优势，打造口岸经济走廊，推进东北-西北区域互联互通，通过提升该省与周边地区的连接能力来拓展发展空间。

关于两级地方政府机构的运行，政府总理建议，按照政治局、书记处2026年7月1日第64-KL/TW号结论精神，提升地方治理和调控能力，确保机构运行通畅高效。同时，该省需要审查和评估各地方的发展潜力，安排合适的干部队伍，以及主动制定未来4-5年的编制需求，确保各必要领域有足够的编制。

vnanet-thu-tuong-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-tuyen-quang-8889269.jpg
工作会议现场。图自越通社

与此同时，政府总理要求，宣光省在落实政治局第57号决议方面创造突破，特别是坚决执行百日行动计划，处理政治体系中的数字化转型瓶颈，制定方案，在2026年内彻底处理重要、必要地方的信号盲区和电力短缺问题；推进行政手续办理中的技术应用，完善数字基础设施、数据基础设施，以减轻基层干部的压力；建设连接国家数据库的互联互通数据库系统。

黎明兴建议，该省继续落实好各项文化社会发展政策，切实保障和改善民生，按进度完成边境地区一贯制寄宿学校建设，主动防灾抗灾，在任何情况下都不陷入被动和意外，关照革命有功人员。同时加强党建工作，维护省委常委会的团结统一，并将团结精神辐射到整个政治体系。

关于宣光省最近发生的考试违规事件，根据教育培训部、公安部、宣光省人民委员会的报告、提议和建议，以及职能机构的总体评估，政府总理强调，该事件发生在宣光省重点高中学校，性质特别严重，影响了考试的严肃性和公正性，对教育培训行业的声誉以及社会和人民对考试组织工作的信任产生了非常消极的影响。

政府总理责成教育培训部、公安部、宣光省人民委员会根据其职能、任务和权限，牵头并与相关机构配合，继续有力、严肃地落实政府总理和政府副总理的指示，其中建议宣光省人民委员会需要指导省公安继续调查、核实并按照“无禁区、无例外”的精神明确相关对象及其违规行为。同时，对宣光省重点高中学校的2026年高中毕业考试结果进行全面、公允、客观的评估，在此基础上向教育培训部提出具体处理方案和建议。另外，省人民委员会必须指示密切跟踪情况，不使当地产生新的消极问题。

vnanet-thu-tuong-dang-huong-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-tai-vi-xuyen-tuyen-quang-8889229.jpg
政府总理黎明兴向英雄烈士进香。图自越通社

* 值此纪念越南伤残军人与烈士日79周年（1947.7.27-2026.7.27）之际，7月15日下午，政府总理黎明兴一行已前往渭川国家烈士陵园向英雄烈士进香和鲜花。（完）

越南政府总理黎明兴在会议上发表讲话 图自越通社

黎明兴：发挥边境口岸优势 打造谅山经济增长新引擎

越南政府总理黎明兴7月15日在谅山省与谅山省委常委会举行工作会议时强调，谅山省要充分发挥边境口岸优势，大力发展口岸经济、边贸物流和跨境合作，推动形成新的增长动能，力争实现2026年经济两位数增长，为北部边境地区高质量发展作出更大贡献。

Nhan Thanh Huyền
越通社
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #政府总理黎明兴 #宣光省委常务委员会 #两位数增长目标 #两级地方政府运行 #第57-NQ/TW号决议 #考试违规事件 宣光省
关注 VietnamPlus

数字化转型

相关新闻

工作会谈现场。图自越通社

宣光省推动民族和山区政策落地落实

7月3日上午，由越共中央委员、国会常务委员会委员、国会民族委员会主席林文敏为团长的国会民族委员会工作代表团与宣光省人民委员会就该省少数民族和山区地区的土地政策法规执行情况以及教育、医疗领域若干特殊机制和政策的落实情况举行工作会谈。

宣光省妇女直播带货。图自越通社

宣光省努力缩小少数民族妇女数字鸿沟

在数字化转型进程中，宣光省妇女正逐步转变思维，积极将技术应用于生产、经营和日常生活。从数字技能培训班到数字平台经营活动，许多会员已掌握技术，为经济发展和推动基层数字化转型作出贡献。

更多

全市各所高等院校的近1000名师生参加活动。图自越通社

越南与菲律宾两国人民深化友好情谊

7月15日晚，芹苴市友好组织联合会、芹苴市越菲友好协会同相关单位在芹苴大学乌龟礼堂联合举办了纪念越南与菲律宾建交50周年（1976年7月12日—2026年7月12日）见面会。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智与中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央政法委书记陈文清。图自越通社

中共中央政法委、纪委和国家监委高度重视并优先发展对越关系

越南共产党代表团对中国进行工作访问期间，7月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智与中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央政法委书记陈文清举行会谈，与中共中央纪委副书记、国家监委副主任傅奎举行工作会晤。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见韩国驻越大使崔泳杉。图自越通社

推动越韩合作关系朝着提质增效的方向前进

7月15日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见了即将离任并前来辞行拜会的韩国驻越大使崔泳杉（Choi Young Sam），并向其授予“致力于越南外交事业”纪念章，表彰其为推动越韩外交关系发展所作出的积极贡献。

国会主席陈青敏在7月15日上午的国会常务委员会第四次会议上发表讲话。图片来源： 越通社

越南国会常务委员会第四次会议：充分发挥出版业在发展文化产业和阅读文化中的作用

越南国会常务委员会在7月15日上午举行的第四次会议上，就《出版法》若干条款的修改补充草案提出审议意见。会议强调，此次修法旨在进一步完善法律框架，推动现代出版业高质量发展，服务文化产业振兴、全民阅读推广及数字化转型目标，同时加大对网络空间侵权盗版行为的打击力度。

越南金瓯省许多企业和居民安装屋顶太阳能系统，以降低用电成本。图自越通社

新政策为屋顶太阳能发电发展注入新动力

越南政府近期出台的一系列新机制、新政策，为屋顶太阳能发电发展注入了强劲动力，进一步拓展了居民和企业的投资机会，促进分布式电源发展，保障国家能源安全，加快绿色能源转型，助力实现绿色增长目标。

双方代表合影。图自越南财政部和国家证券委员会

越南与日本交流证券市场发展经验

7月14日，由越南财政部副部长阮德芝率领的财政部工作代表团在东京与日本金融厅（JFSA）及日本证券交易监督委员会（SESC）举行工作会谈，交流证券市场发展经验，服务于《证券法（修正案）》的制定工作。

越南政府总理黎明兴在会议上发表讲话 图自越通社

黎明兴：发挥边境口岸优势 打造谅山经济增长新引擎

越南政府总理黎明兴7月15日在谅山省与谅山省委常委会举行工作会议时强调，谅山省要充分发挥边境口岸优势，大力发展口岸经济、边贸物流和跨境合作，推动形成新的增长动能，力争实现2026年经济两位数增长，为北部边境地区高质量发展作出更大贡献。

越南自然与环境保护协会副主席陈文苗。图自越通社

越南革新开放40年：从体制到可持续发展思维的突破

越共十四大所提出的突破性决策，勾勒出了民族发展的道路与路线图，释放一切资源以实现飞跃，将越南建设成为富强繁荣的国家。越南科学技术协会联合会的专家们就这一战略愿景的核心解决方案进行了深入分析。

附图：旅居老挝越南人总会举行喜迎中秋节的活动。图自越通社

老挝越南人社区体系完善的重要里程碑

7月14日，万象省越南人管理委员会和越南人协会的成立决定公布仪式在老挝北部万象省政府委员会驻地举行。这是在老挝全部18个省市全面完善越南人社区组织体系的重要里程碑。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀向在乂安省伤残军人疗养中心接受疗养的伤残军人赠送慰问品。图自越通社

陈锦秀走访乂安伤残军人疗养中心

值此荣军烈士日79周年之际，7月15日，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率中央工作代表团走访乂安省伤残军人疗养中心，看望慰问伤病残军人并向他们赠送慰问品。

海防热电股份公司的电力生产运行值班班组。图自越通社

国家能源安全“防护盾”：需构建多层保障体系

越共中央政治局于2025年8月20日颁布关于至2030年保障国家能源安全，展望2045年的第70号决议提出，到2030年，全国成品油储备规模相当于约90天的净进口量，并建设适应经济社会发展和国家能源安全需要的陆地和海上国家原油、成品油储备体系。