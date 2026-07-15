政府总理黎明兴：创造突破，推动宣光省快速可持续发展

越通社宣光省——7月15日下午，越南政府总理黎明兴与宣光省委常务委员会举行工作会议，讨论关于经济社会发展任务和“两位数”增长目标落实、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57-NQ/TW号决议落实等情况，以及疏解地方发展瓶颈难题等内容。



据宣光省委的报告显示，2026年前6个月，该省GRDP增速达7.72%，为5年来最高，经济结构继续积极转型，农林渔业持续保持稳定增长，工业-建筑业和服务业继续发挥主要增长动力的作用，逐步提高加工制造业和服务业的比重，上半年国家财政预算收入预计超过4.2万亿越盾，达中央下达预算的59.3%。



黎明兴对宣光省各级党委、政府和各族群众在过去所做出的努力和取得的重要初步成果表示赞扬时，也指出该省仍存在的不足指出。



黎明兴明确指出，完成两位数增长目标当前对宣光省是一个巨大挑战，该省必须要有高度的决心、巨大的努力，革新思维和实施方式，动员整个政治体系以及当地人民和企业的积极参与，同时坚持不懈、坚定不移，决心完成和超额完成既定目标。



政府总理要求该省紧跟中央各项决议、结论及政府指示，同时按行业、按领域、按季度审查和更新增长方案，以及制定具体的路线图和解决方案来组织实施。省委常委会需要定期检查各项任务的落实情况，以任务完成结果作为评价、安排和使用干部的依据。



黎明兴认为，需要集中加快公共投资资金拨付，力争到2026年底达到100%。抓紧按照第18号结论精神完成2026-2030年中期公共投资计划的分配工作。



关于实施各项国家目标计划，政府总理建议研究按照总体方向整合各计划，加强分级分权，赋予地方在选择符合实际需求项目方面的自主权。同时，要提高各级党委、政府在组织实施中的责任。对于还存在障碍的重点项目，省委常委会需要集中领导和指导，彻底予以解决。



黎明兴要求，宣光省必须抓紧完善并同步有效实施省规划，明确增长极、经济走廊、动力中心和新发展空间，发挥作为边境省份的优势，打造口岸经济走廊，推进东北-西北区域互联互通，通过提升该省与周边地区的连接能力来拓展发展空间。



关于两级地方政府机构的运行，政府总理建议，按照政治局、书记处2026年7月1日第64-KL/TW号结论精神，提升地方治理和调控能力，确保机构运行通畅高效。同时，该省需要审查和评估各地方的发展潜力，安排合适的干部队伍，以及主动制定未来4-5年的编制需求，确保各必要领域有足够的编制。

工作会议现场。图自越通社

与此同时，政府总理要求，宣光省在落实政治局第57号决议方面创造突破，特别是坚决执行百日行动计划，处理政治体系中的数字化转型瓶颈，制定方案，在2026年内彻底处理重要、必要地方的信号盲区和电力短缺问题；推进行政手续办理中的技术应用，完善数字基础设施、数据基础设施，以减轻基层干部的压力；建设连接国家数据库的互联互通数据库系统。



黎明兴建议，该省继续落实好各项文化社会发展政策，切实保障和改善民生，按进度完成边境地区一贯制寄宿学校建设，主动防灾抗灾，在任何情况下都不陷入被动和意外，关照革命有功人员。同时加强党建工作，维护省委常委会的团结统一，并将团结精神辐射到整个政治体系。



关于宣光省最近发生的考试违规事件，根据教育培训部、公安部、宣光省人民委员会的报告、提议和建议，以及职能机构的总体评估，政府总理强调，该事件发生在宣光省重点高中学校，性质特别严重，影响了考试的严肃性和公正性，对教育培训行业的声誉以及社会和人民对考试组织工作的信任产生了非常消极的影响。



政府总理责成教育培训部、公安部、宣光省人民委员会根据其职能、任务和权限，牵头并与相关机构配合，继续有力、严肃地落实政府总理和政府副总理的指示，其中建议宣光省人民委员会需要指导省公安继续调查、核实并按照“无禁区、无例外”的精神明确相关对象及其违规行为。同时，对宣光省重点高中学校的2026年高中毕业考试结果进行全面、公允、客观的评估，在此基础上向教育培训部提出具体处理方案和建议。另外，省人民委员会必须指示密切跟踪情况，不使当地产生新的消极问题。

政府总理黎明兴向英雄烈士进香。图自越通社

* 值此纪念越南伤残军人与烈士日79周年（1947.7.27-2026.7.27）之际，7月15日下午，政府总理黎明兴一行已前往渭川国家烈士陵园向英雄烈士进香和鲜花。（完）

Nhan Thanh Huyền