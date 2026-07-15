越南与菲律宾两国人民深化友好情谊

越通社河内7月15日——7月15日晚，芹苴市友好组织联合会、芹苴市越菲友好协会同相关单位在芹苴大学乌龟礼堂联合举办了纪念越南与菲律宾建交50周年（1976年7月12日—2026年7月12日）见面会。



此次活动旨在纪念两国合作、友好与发展50周年的辉煌历程，强调了继续培育越菲战略伙伴关系，使其日益务实、高效与可持续发展的决心。该活动还有助于加强民间交流，巩固两国人民之间的相互理解与友好情谊。



菲律宾驻胡志明市代理总领事雪莉·努埃沃（Shirley Nuevo）强调，过去的50年见证了两国和两国人民作为朋友、信赖的伙伴以及东盟大家庭中的亲密邻邦而共同成长。



在过去的50年里，越菲关系在相互信任、相互尊重和相互理解的基础上不断发展。特别是，随着苏林总书记、国家主席于2026年6月对菲律宾进行国事访问期间，两国将双边关系提升为“增强型战略伙伴关系”，开启了双方在政治、经济、贸易、教育、科学技术、国防安全及民间交流等诸多领域开展深层次、广范围合作的新发展阶段。



该活动不仅肯定了民间外交在巩固越菲“增强型战略伙伴关系”中的重要作用，同时也向国际友人宣传推广了一个充满活力、友好开放与融入国际的芹苴市形象。（完）

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