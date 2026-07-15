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深厚的友好情谊是推动越印关系稳步发展的基石

越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠7月15日在外交部驻地会见了印度驻越南大使哲灵·W·夏尔巴（Tshering W. Sherpa）。

越南外交部部长黎怀忠会见印度驻越南大使哲灵·W·夏尔巴。图自越通社
越南外交部部长黎怀忠会见印度驻越南大使哲灵·W·夏尔巴。图自越通社

越通社河内——越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠7月15日在外交部驻地会见了印度驻越南大使哲灵·W·夏尔巴（Tshering W. Sherpa）。

黎怀忠部长再次对7月11日在安江省海域发生的事故表示深切哀悼；向印度政府、人民，特别是遇难者家属致以诚挚的慰问。黎怀忠部长表示，越南领导人高度关注该事件，已向印度领导人致唁电，并指导各职能部门紧急与印方紧密配合，部署一切搜救措施，全力救治伤员，协助家属并将遇难者遗体运送回国。

越南外长高度评价印度驻越南各代表机构在事件处理过程中给予的高效配合，同时强调，越南各职能部门正加紧事发原因调查进度，依法严厉处置违法违规行为（若有），并进一步强化安全保障规定，以防此类事件再次发生。

印度驻越南大使哲灵·W·夏尔巴对越南党、国家和政府领导人、外交部、安江省政府以及越南各职能部门自事故发生伊始就给予的及时关注、慰问和支持表示衷心感谢。

印度大使表示，在越南各部门的紧密与高效协助下，所有遇难者遗体均已运送回国，以便家属和亲人按习俗料理后事。伤者也得到了周到的照顾并正在逐步康复。哲灵·W·夏尔巴大使对越南人民的真挚情谊表达了深切感情，并表示，这些真诚的吊唁、鼓励与分担，为印度政府、人民以及遇难者家属度过这一巨大伤痛注入了力量。

黎怀忠部长强调，这种紧密的友好情谊是两国人民的宝贵财富，也是推动越南与印度“增强型的全面战略伙伴关系”持续稳步发展的基石。（完）

越通社
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