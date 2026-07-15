2026年河内国际武术节首次在升龙皇城举行

越通社河内——7月15日上午，河内市文化与体育局召开新闻发布会，介绍题为“升龙豪气——越南武术精华”的2026年河内国际武术节相关信息。



河内市文化与体育局副局长范春才介绍，2026年河内国际武术节首次在世界文化遗产——升龙皇城举办。选择这一独具特色的文化遗产空间，体现河内市将传统文化价值保护与传承、国际交流合作有机结合的发展方向，同时着力打造具有河内鲜明特色的文化体育品牌产品。



2026年河内国际武术节将于2026年8月7日至9日在升龙皇城及河内市多个比赛、展演场地举行。



据组委会介绍，本届武术节预计将汇聚来自河内市、全国各省市以及多个国际代表团的约1500至2000名武术大师、武术运动员、教练员和艺术家。活动预计将吸引约1万至1.5万人次现场观众，并通过数字媒体平台吸引超过10万人次在线关注。



本届武术节将采用艺术演出、武术展演、体育竞赛、社区交流、专题展览和文化体验相结合的形式举办。活动场地将按照现代化、系统化标准进行布置，融合户外舞台、专业舞台灯光音响及演艺技术，为公众呈现精彩纷呈的视觉体验，同时彰显和弘扬传统文化价值。



主要活动包括开幕式，闭幕式，传统武术与现代武术展演，武术服饰、兵器、历史文物资料及武术文化产品展览，公众互动体验活动，首都文化、旅游及文化遗产推广，以及多场武术比赛、展演和交流活动，国内外代表团将共同参与。



按照计划，2026年河内国际武术节开幕式将于2026年8月7日19时30分举行，闭幕式预计于2026年8月9日19时在河内市还剑坊天仙殿花园举行。



2026年河内国际武术节有望成为首都河内具有代表性的文化体育盛会，为宣传推广河内城市形象，弘扬越南民族文化和武术价值发挥积极作用，同时进一步彰显河内在举办区域及国际盛事方面的能力等。（完）





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