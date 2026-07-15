宗教文化遗产数字化：数字时代如何守护精神价值

越通社河内——随着数字化转型不断深入，信仰和宗教活动也加快迈入数字时代。线上讲经、网络教义课程日益普及，经典文献、宗教仪式和宗教文化空间相继实现数字化保存，科技不断拓展宗教价值传播与保护的新路径。然而，数字化带来便利的同时，如何维护宗教神圣性、保护文化特色以及保障数字环境下的宗教信仰自由，也成为亟待回应的新课题。
神圣空间迈向数字世界
如今，一场佛教线上讲经可吸引数万名网友同步观看；偏远地区的新教信徒也能通过智能手机参加《圣经》学习课程。过去主要依托宗教场所开展的活动，如今正逐步延伸至网络空间。
越南胡志明国家政治学院专家杜香介绍，2016年《信仰与宗教法》颁布时，越南宗教活动仍主要停留在“互联网宗教”阶段，即利用互联网发布活动信息、通知礼拜时间和传播宗教资讯。
新冠疫情则成为推动宗教数字化发展的重要催化剂，使宗教活动迅速由“互联网宗教”发展为“在线宗教”，并进一步迈向全面数字化转型。
这种转变不仅意味着传播工具的更新，更深刻改变了人们践行信仰的方式。过去，宗教活动依赖固定场所、固定时间以及信众面对面参与；如今，越来越多的宗教活动可通过数字平台灵活开展，打破了时间和空间的限制。
越南祖国阵线中央委员会委员、越南福音教会（北方）会长阮友莫牧师表示，数字技术使牧养和信徒关怀工作得以持续开展，特别是在疫情期间发挥了重要作用。借助直播、线上课程和社交媒体，教会能够更快捷、更广泛地与信众保持联系。
他说：“居住在偏远地区、年长以及身体不便的信徒，如今都能够参加礼拜、祷告和《圣经》学习课程。但科技始终只是辅助工具，真正重要的是信仰生活本身，以及人与人之间真实的联系。”
科技成为宗教文化遗产的“数字记忆”
数字化不仅改变了宗教实践方式，也为宗教文化遗产保护带来新的契机。
联合国教科文组织（UNESCO）驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Wallace Baker）在接受越通社记者采访时表示，数字技术正成为记录、保存和传播文化表现形式、知识体系以及社区精神生活相关传统的重要工具。
过去主要依靠口耳相传或代际实践传承的文化遗产，如今可以借助数字数据库、音视频资料和数字档案长期保存。
乔纳森·华莱士·贝克认为，数字化不仅有助于保护文化遗产价值，也使青年群体、科研人员以及文化资源相对匮乏地区的民众更容易接触文化遗产。
乔纳森·华莱士·贝克同时强调，数字化并非最终目标。宗教仪式、信仰实践或文化空间，只有持续融入社区现实生活、不断传承发展，才能真正保持生命力。
“非物质文化遗产是一种不断演变、不断适应时代发展的活态遗产。因此，数字档案必须持续更新，并确保社区在记录、保护、管理和利用全过程中真正发挥主体作用。”
汉字和喃字木刻版画仍保存完好。图片来源越通社
由于非物质文化遗产始终处于动态发展过程中，乔纳森·华莱士·贝克认为，应建立数字档案持续监测和更新机制，确保数字资料始终真实反映文化遗产的发展变化，避免数字记录逐渐脱离现实实践。
2026年《信仰与宗教法》的新突破
杜香指出，2016年《信仰与宗教法》并未对互联网、社交媒体及数字平台上的宗教活动作出专门规定。
因此，目前相关管理主要依据《网络安全法》及互联网管理的一般规定，而宗教数字化实践的发展速度已远超原有法律框架。
这一局面在越南国会通过新版《2026年信仰与宗教法》后迎来重要转折。
2027年1月1日起正式生效的新版法律首次将网络宗教活动纳入专门法律规范，明确政府机构、组织和个人参与网络宗教活动应承担的责任，规定禁止行为，并要求宗教组织在自身章程中明确网络宗教活动的相关责任。
此外，新法还要求建立全国信仰和宗教数据库，推动宗教事务管理数字化转型。
在AI时代中如何守护宗教神圣价值
杜香表示，在社交媒体时代，任何人都可能在网络平台解读宗教内容，宗教话语权已不再完全掌握在经过正规培养的神职人员手中。这可能导致教义被曲解、宗教商业化，甚至被利用于其他目的。
与此同时，网络空间也成为迷信活动、假借宗教名义组织以及歪曲、煽动性信息传播的重要载体，借助宗教信仰误导公众。
越南第十六届国会代表释德善上座指出，互联网、人工智能和数字平台正深刻改变宗教行为方式和信仰表达形式。
他举例说，一些国家已开始尝试利用人工智能机器人讲解教义、回答宗教问题。这意味着，有必要进一步研究制定人工智能应用于宗教活动的相关法律规范。
让科技更好地服务于人文价值
乔纳森·华莱士·贝克认为，文化遗产数字化不仅关乎技术，更关乎人、治理体系以及文化责任。
各国应建设安全、可持续的文化数据生态系统，保护社区文化权益和知识产权，同时确保所有人都能公平获取和共享数字文化资源。
结合越南宗教活动实践，阮友莫牧师认为，在数字时代，最重要的是以负责任、诚信和人文精神使用科技。
他说：“科技日新月异，但道德、爱心和仁爱精神始终历久弥新。”
阮友莫认为，在数字时代中，人们不仅生活在现实世界，也存在于网络空间。因此，他呼吁广大信徒以责任感、诚信和人文精神使用科技，传播善意，而不是制造分裂和负面情绪。
对于基督徒而言，“敬主爱人”不仅体现在参加宗教活动，更应体现在家庭生活、教会生活、社区和社会中的言行举止，做到关爱他人、尊重法律，为建设更加美好的国家贡献力量。
阮友莫表示：“当每个人都能真诚待人、勇于承担责任时，数字社会也将成为一个积极、安全、充满希望的共同空间，为未来世代创造更加美好的环境。”（完）
第一篇： 越南保障数字时代中的宗教自由权利