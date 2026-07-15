宗教文化遗产数字化：数字时代如何守护精神价值

随着数字化转型不断深入，信仰和宗教活动也加快迈入数字时代。线上讲经、网络教义课程日益普及，经典文献、宗教仪式和宗教文化空间相继实现数字化保存，科技不断拓展宗教价值传播与保护的新路径。然而，数字化带来便利的同时，如何维护宗教神圣性、保护文化特色以及保障数字环境下的宗教信仰自由，也成为亟待回应的新课题。

越通社河内——随着数字化转型不断深入，信仰和宗教活动也加快迈入数字时代。线上讲经、网络教义课程日益普及，经典文献、宗教仪式和宗教文化空间相继实现数字化保存，科技不断拓展宗教价值传播与保护的新路径。然而，数字化带来便利的同时，如何维护宗教神圣性、保护文化特色以及保障数字环境下的宗教信仰自由，也成为亟待回应的新课题。





神圣空间迈向数字世界

民众通过手机观看线上祈安法会直播。图自越通社



如今，一场佛教线上讲经可吸引数万名网友同步观看；偏远地区的新教信徒也能通过智能手机参加《圣经》学习课程。过去主要依托宗教场所开展的活动，如今正逐步延伸至网络空间。

越南胡志明国家政治学院专家杜香介绍，2016年《信仰与宗教法》颁布时，越南宗教活动仍主要停留在“互联网宗教”阶段，即利用互联网发布活动信息、通知礼拜时间和传播宗教资讯。



越南胡志明国家政治学院专家杜香

新冠疫情则成为推动宗教数字化发展的重要催化剂，使宗教活动迅速由“互联网宗教”发展为“在线宗教”，并进一步迈向全面数字化转型。

这种转变不仅意味着传播工具的更新，更深刻改变了人们践行信仰的方式。过去，宗教活动依赖固定场所、固定时间以及信众面对面参与；如今，越来越多的宗教活动可通过数字平台灵活开展，打破了时间和空间的限制。



越南祖国阵线中央委员会委员、越南福音教会（北方）会长阮友莫牧师



越南祖国阵线中央委员会委员、越南福音教会（北方）会长阮友莫牧师表示，数字技术使牧养和信徒关怀工作得以持续开展，特别是在疫情期间发挥了重要作用。借助直播、线上课程和社交媒体，教会能够更快捷、更广泛地与信众保持联系。

他说：“居住在偏远地区、年长以及身体不便的信徒，如今都能够参加礼拜、祷告和《圣经》学习课程。但科技始终只是辅助工具，真正重要的是信仰生活本身，以及人与人之间真实的联系。”



科技成为宗教文化遗产的“数字记忆”

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永严寺保存着3050块涉及多个领域的珍贵木版。2012年，永严寺木版被联合国教科文组织（UNESCO）认定为亚太地区文献遗产。图自越通社

数字化不仅改变了宗教实践方式，也为宗教文化遗产保护带来新的契机。

联合国教科文组织（UNESCO）驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Wallace Baker）在接受越通社记者采访时表示，数字技术正成为记录、保存和传播文化表现形式、知识体系以及社区精神生活相关传统的重要工具。

联合国教科文组织（UNESCO）驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克

过去主要依靠口耳相传或代际实践传承的文化遗产，如今可以借助数字数据库、音视频资料和数字档案长期保存。



乔纳森·华莱士·贝克认为，数字化不仅有助于保护文化遗产价值，也使青年群体、科研人员以及文化资源相对匮乏地区的民众更容易接触文化遗产。



乔纳森·华莱士·贝克同时强调，数字化并非最终目标。宗教仪式、信仰实践或文化空间，只有持续融入社区现实生活、不断传承发展，才能真正保持生命力。



​ “非物质文化遗产是一种不断演变、不断适应时代发展的活态遗产。因此，数字档案必须持续更新，并确保社区在记录、保护、管理和利用全过程中真正发挥主体作用。” ​ 联合国教科文组织（UNESCO）驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克



汉字和喃字木刻版画仍保存完好。图片来源越通社

由于非物质文化遗产始终处于动态发展过程中，乔纳森·华莱士·贝克认为，应建立数字档案持续监测和更新机制，确保数字资料始终真实反映文化遗产的发展变化，避免数字记录逐渐脱离现实实践。



2026年《信仰与宗教法》的新突破



杜香指出，2016年《信仰与宗教法》并未对互联网、社交媒体及数字平台上的宗教活动作出专门规定。

因此，目前相关管理主要依据《网络安全法》及互联网管理的一般规定，而宗教数字化实践的发展速度已远超原有法律框架。



这一局面在越南国会通过新版《2026年信仰与宗教法》后迎来重要转折。



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2027年1月1日起正式生效的新版法律首次将网络宗教活动纳入专门法律规范，明确政府机构、组织和个人参与网络宗教活动应承担的责任，规定禁止行为，并要求宗教组织在自身章程中明确网络宗教活动的相关责任。

​此外，新法还要求建立全国信仰和宗教数据库，推动宗教事务管理数字化转型。





在AI时代中如何守护宗教神圣价值





杜香表示，在社交媒体时代，任何人都可能在网络平台解读宗教内容，宗教话语权已不再完全掌握在经过正规培养的神职人员手中。这可能导致教义被曲解、宗教商业化，甚至被利用于其他目的。

与此同时，网络空间也成为迷信活动、假借宗教名义组织以及歪曲、煽动性信息传播的重要载体，借助宗教信仰误导公众。





奠边省国会代表释德善上座 图自越通社

越南第十六届国会代表释德善上座指出，互联网、人工智能和数字平台正深刻改变宗教行为方式和信仰表达形式。



他举例说，一些国家已开始尝试利用人工智能机器人讲解教义、回答宗教问题。这意味着，有必要进一步研究制定人工智能应用于宗教活动的相关法律规范。



让科技更好地服务于人文价值



乔纳森·华莱士·贝克认为，文化遗产数字化不仅关乎技术，更关乎人、治理体系以及文化责任。

各国应建设安全、可持续的文化数据生态系统，保护社区文化权益和知识产权，同时确保所有人都能公平获取和共享数字文化资源。



结合越南宗教活动实践，阮友莫牧师认为，在数字时代，最重要的是以负责任、诚信和人文精神使用科技。

他说：“科技日新月异，但道德、爱心和仁爱精神始终历久弥新。”



高平省那卡村的赫蒙族同胞在新教小组活动点聚会期间更新了关于当地安全秩序情况的信息。图自越通社

阮友莫认为，在数字时代中，人们不仅生活在现实世界，也存在于网络空间。因此，他呼吁广大信徒以责任感、诚信和人文精神使用科技，传播善意，而不是制造分裂和负面情绪。

对于基督徒而言，“敬主爱人”不仅体现在参加宗教活动，更应体现在家庭生活、教会生活、社区和社会中的言行举止，做到关爱他人、尊重法律，为建设更加美好的国家贡献力量。

阮友莫表示：“当每个人都能真诚待人、勇于承担责任时，数字社会也将成为一个积极、安全、充满希望的共同空间，为未来世代创造更加美好的环境。”（完）





第一篇： 越南保障数字时代中的宗教自由权利





第二篇：宗教领域数字化转型：教义传播进入“触屏”时代

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荷黎