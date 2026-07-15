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陈锦秀在金莲国家级特殊历史遗迹区和同禄三岔路口历史遗迹区上香

值此越南伤残军人与烈士日79周年之际，7月15日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀同中央工作代表团前往乂安省金莲国家级特殊历史遗迹区向胡志明主席敬献花圈并上香，随后在河静省同禄三岔路口历史遗迹区上香。

陈锦秀在同禄三岔路口历史遗迹区上香。图自越通社
陈锦秀在同禄三岔路口历史遗迹区上香。图自越通社

越通社河内——值此越南伤残军人与烈士日79周年之际，7月15日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀同中央工作代表团前往乂安省金莲国家级特殊历史遗迹区向胡志明主席敬献花圈并上香，随后在河静省同禄三岔路口历史遗迹区上香。

胡志明主席生前始终对伤病残军人、烈士家属和革命有功者给予特别关怀。在临终前，他老人家仍叮嘱全党和全国人民要悉心照顾好伤残军人、烈士家属和有功人员。

在庄严肃穆的氛围中，陈锦秀和各位代表怀着崇敬的心情缅怀胡志明主席，表达对民族天才领袖、民族解放英雄、世界文化名人的深切感恩之情。他老人家毕生奉献于党、民族和人民的革命事业，为世界和平与社会进步作出了卓越贡献。

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陈锦秀在同禄三岔路口历史遗迹区上香。图自越通社

同一天，值此伤残军人与烈士日79周年、冲锋青年力量传统日76周年、同禄胜利58周年以及同禄三岔路口10名女冲锋青年牺牲58周年之际，陈锦秀同志和工作代表团在全国冲锋青年纪念馆——那里铭刻着4000多名冲锋青年烈士的名字——以及10位女英雄冲锋青年烈士墓前敬献花圈并上香。

在英雄烈士的英灵前，工作代表团深表感恩，铭记各位英烈为民族解放和国家统一事业作出的牺牲；决心发扬革命传统，团结奋斗，圆满完成各项任务，为国家发展贡献力量。

同禄三岔路口国家级特殊历史遗迹区是1968年7月24日河静省第55冲锋青年总队第4小队10名女冲锋青年英勇牺牲的地方。她们的牺牲已成为革命英雄主义和为祖国独立、自由奉献精神的象征。同禄三岔路口是教育当代及后代爱国传统和民族自豪感的红色教育基地。（完）

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀向在乂安省伤残军人疗养中心接受疗养的伤残军人赠送慰问品。图自越通社

陈锦秀走访乂安伤残军人疗养中心

值此荣军烈士日79周年之际，7月15日，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率中央工作代表团走访乂安省伤残军人疗养中心，看望慰问伤病残军人并向他们赠送慰问品。

越通社
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