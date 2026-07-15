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安江省K93队在柬埔寨实居省搜寻归葬81具烈士遗骸

7月14日下午，越南安江省专责委员会与柬埔寨实居省专责委员会在柬埔寨王国实居省政府办公厅联合举行交接签字仪式，接收由K93队在2025-2026年旱季搜寻并归葬的、在各时期战争中牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸。

交接签字仪式现场。图自越通社
交接签字仪式现场。图自越通社

越通社实居省 —— 7月14日下午，越南安江省专责委员会与柬埔寨实居省专责委员会在柬埔寨王国实居省政府办公厅联合举行交接签字仪式，接收由K93队在2025-2026年旱季搜寻并归葬的、在各时期战争中牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸。

安江省专责委员会代表团由省人民委员会副主席、省专责委员会主任黎文福率领；实居省方面由副省长、省专责委员会主任突波利瓦（Toch Polyva）主持仪式。

据K93队队长的报告，在战争已远去、烈士墓线索日益稀少、地形地物改变以及旱季气候恶劣的条件下，该单位干部战士仍坚持坚守阵地，核实了35条线索，在42个位置进行手工挖掘，动土方量超3.22万立方米，成功归葬81具烈士遗骸，且身份均尚未确定。这一成果使K93勘探队自2001年至今在实居省搜寻归葬的烈士遗骸总数上升至1388具。

在柬埔寨执行任务期间，K93队不仅圆满完成搜寻归葬任务，还扎实做好军事外交和群众工作，如为当地居民开展义诊和免费发放药品，在2026年柬埔寨传统新年（Chol Chnam Thmay）之际慰问并向当地政府、武装力量和居民赠送礼物。这些务实活动有助于增强执行任务力量与实居省政府及人民之间的紧密联系与互信，为烈士遗骸搜寻归葬工作创造了便利条件。

安江省人民委员会副主席、省专责委员会主任黎文福对K93队干部战士的努力和克服困难的精神给予高度评价和表彰；同时希望实居省专责委员会、政府、武装力量和人民继续同行并创造条件，助力K93队有效开展500个昼夜高峰战役，让更多烈士早日回归母国的怀抱。

实居省副省长兼省专责委员会主任高度评价K93队在当地执行任务过程中的责任精神与坚韧意志。他强调，实居省将继续紧密配合，为该单位完成其余烈士遗骸的搜寻归葬任务创造便利条件，为维护和发扬柬越传统团结友好关系作出贡献。

实居省专责委员会签署了会议纪要，并将81具越南志愿军和专家烈士遗骸正式移交给安江省专责委员会，以便运回国内举行追悼会和安葬仪式。（完）

越通社
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500 个昼夜行动

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