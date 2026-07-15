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500个昼夜”战役：广宁省完成烈士遗骸DNA取样工作

截至7月14日，广宁省共对全省所有18座烈士陵园的无名烈士遗骸完成了DNA取样工作。

广宁省完成烈士遗骸DNA取样工作。图自越通社
广宁省完成烈士遗骸DNA取样工作。图自越通社

越通社河内 —— 截至7月14日，广宁省共对全省所有18座烈士陵园的无名烈士遗骸完成了DNA取样工作。

广宁省军事指挥部副政委、515号指导委员会副主任阮庭谦大校在7月14日第三军区工作组检查“500个昼夜”战役实施进度时做出了上述表述。该工作组由中央军委委员、第三军区党委书记、政委阮德兴中将任团长。

据广宁省515号指导委员会报告，全省共有803座烈士墓需要取样进行DNA鉴定。目前，该地方完成烈士陵园全部墓穴的取样工作，超出了原定进度。
另外，广宁省有8间抗战活动者受橙剂/二恶英影响的亲生子女所居住的临时房屋、危旧房需要新建或修复。截至目前，各地已开工建设和维修了7间。

工作组对广宁省“500个昼夜推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认”战役的实施情况以及配合拆除抗战活动者受橙剂/二恶英影响的亲生子女临时房屋、危旧房的工作进行了检查。

在芒街烈士陵园（芒街三坊），工作组向各位英雄烈士敬献花圈和上香，并实地检查了发掘和取样工作。

阮德兴中将对广宁省515号指导委员会在战役中的坚强领导和指导给予了认可和高度评价，建议该省继续指导各厅局、地方为抗战活动者子女提供住房支持，为落实好当地知恩图报政策作出贡献。（完）

越通社
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500 个昼夜行动

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