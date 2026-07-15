越柬携手共建和平、友好、合作与共同发展边界线

越通社得乐省——7月15日下午，越南得乐省祖国阵线委员会举行2024—2026年阶段合作备忘录落实情况总结会议暨2026—2028年阶段合作备忘录签署仪式，旨在共建和平、友好、合作、共同发展的边界线。



得乐省委书记梁阮明哲在会上强调，深化两地友好合作关系既是政治责任，也是现实发展的需要。建设和平、稳定、友好、合作的边界线，将为两地人民交往、经济发展和文化传承等活动创造有利条件，同时有助于维护双方国防安全。在现有的合作基础上，得乐省与柬埔寨蒙多基里省之间友好合作关系将不断向深度和广度拓展，涵盖社会民生、边境地区发展、文化交流以及青年一代互联互通等领域，为进一步厚植两地友谊之树作出积极贡献。



柬人民党中央常委、蒙多基里省人民党主席、蒙多基里省祖国发展团结阵线委员会主席、蒙多基里省省长孔金尼（Kong Kimny）强调，在落实2024—2026年阶段合作备忘录过程中，两省祖国阵线已开展了多项切实活动，进一步深化双方在多个领域上合作关系，通过信息互换和外交活动推动两地传统友好关系提质升级。人民群众的认识也不断提高，有效挫败敌对势力破坏越柬团结友好关系的图谋。



得乐省祖国阵线委员会与蒙多基里省祖国发展团结阵线委员会签署2026—2028年阶段合作备忘录。图自越通社

会上，得乐省祖国阵线委员会与蒙多基里省祖国发展团结阵线委员会签署了2026—2028年阶段合作备忘录，在新阶段共建和平、友好、合作与共同发展边界线。根据备忘录，双方将继续与成员组织密切配合，向各阶层人民，尤其是青年一代宣传两地乃至两国传统友谊、特殊团结关系的战略意义，及时反驳歪曲事实、破坏越柬团结友谊的错误言论。



迈入新阶段，两省祖国阵线将积极动员边民严格遵守各自国家边境法律法规，与双方边防、军队和公安等职能部门密切协作，共同维护边界和界碑安全。双方同时也为在柬牺牲越南志愿军及专家烈士遗骸搜寻归宿工作提供便利条件，并动员当地群众积极支持相关工作。



得乐省与柬埔寨蒙多基里省接壤，边境线长近72公里。双方在落实于2023年12月15日签署的关于共同建设和平、友好、合作、共同发展的边界线合作备忘录期间取得了丰硕成果，为进一步巩固越柬两国传统友谊、特殊团结与全面合作伙伴关系作出了积极贡献。（完）

