推动越韩合作关系朝着提质增效的方向前进

越通社河内——7月15日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见了即将离任并前来辞行拜会的韩国驻越大使崔泳杉（Choi Young Sam），并向其授予“致力于越南外交事业”纪念章，表彰其为推动越韩外交关系发展所作出的积极贡献。



会见中，黎怀忠祝贺崔泳杉大使已圆满完成驻越任期，对其积极主动推动越韩两国合作关系向前发展给予高度评价。



黎怀忠盘点了两国关系在崔泳杉大使任期内所取得的一系列重要成果，即两国高层保持经常互访和接触进一步增进了双方政治互信；韩国继续保持越南最重要经济伙伴之一的地位；两国民间交流不断深化；双方在地区及国际多边论坛上加强协调配合、相互支持，为维护地区乃至国际和平、稳定、合作与发展环境作出了积极贡献等。



黎怀忠祝贺崔泳杉荣获“致力于越南外交事业”纪念章，并强调，这一荣誉旨在表彰崔泳杉长期以来为促进两国关系发展所做出的努力。黎怀忠指出了未来推动越韩关系发展的若干重点方向，强调越南将与韩国一道，切实落实两国高层领导人达成的各项协议与合作共识，欢迎韩国同意在新发展阶段与越南并肩同行。



黎怀忠相信，崔泳杉凭借丰富经验、对越南的深入了解以及深厚感情，今后无论身处何种岗位，都将继续关心并积极推动越韩合作关系朝着更高质量、更有效率的方向前进。



崔泳杉对能够见证并为推动韩越全面战略伙伴关系不断发展贡献力量深感荣幸和欣慰。他强调，越南已成为韩国开展地区外交政策过程中最重要的合作伙伴之一，而韩国已成为越南在多个领域上值得信赖的合作伙伴。



崔泳杉强调，回国后无论担任何种职务，都将继续积极推动韩越两国关系不断向更高水平迈进等。（完）



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