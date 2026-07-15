中共中央政法委、纪委和国家监委高度重视并优先发展对越关系

越通社北京——越南共产党代表团对中国进行工作访问期间，7月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智与中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央政法委书记陈文清举行会谈，与中共中央纪委副书记、国家监委副主任傅奎举行工作会晤。



越南始终将发展对华关系视为一贯主张、客观要求、战略选择以及独立、自主、自强、多边化、多元化外交路线中的优先方向。越南愿同中国携手进一步加强两党两国关系，为两国人民带来更多切实利益，为地区及世界的和平、稳定与发展作出积极贡献。 越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智

陈文清和傅奎高度评价黎明智和越南共产党代表团在两党两国关系呈现全方位、高水平发展态势背景下，特别是在越共中央总书记、国家主席苏林不久前成功对中国进行国事访问之后对华进行工作访问。同时强调，政法委、纪委、国家监委一向高度重视并优先发展对越关系。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智与中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央政法委书记陈文清举行会谈。图自越通社

双方对近年来越中关系所取得的积极进展表示高兴，强调了党际交往的渠道对双边关系的重要性，就两党内政、政法、纪检监察等部门落实两党最高领导人所达成的重要共识的总体方向和重点举措达成一致。双方一致同意加强各级代表团互访，定期互换党建和国家治理经验，深化专业干部培训合作，加强司法协助，并在内政、反腐败、打击跨境犯罪及相关领域深化多边协调与合作等。



值此机会，双方还互换两党在党建、社会主义法治国家建设、检查监督、权力制约和监督、反腐败、法律制定与完善、提升内政机关履职能力和工作效能以及科技应用等方面的经验和有效做法。



在北京期间，黎明智一行还参观了中国纪检监察工作专题展，考察北京市在执法管理和案件办理方面的典范单位。未来几天，越南共产党代表团将对重庆市进行工作访问。（完）

