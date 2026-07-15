兴安省投资与贸易促进会议在韩国举行

越通社河内——7月15日，兴安省人民委员会与越南工贸部贸易促进局、越南驻韩国大使馆、韩国贸易投资振兴公社（KOTRA）在韩国首都首尔联合举办了兴安省投资与贸易促进会议。



越南驻韩国大使武胡明确指出，兴安省是体现创新精神的典型地方。提到兴安，越南人常想到这是一块地灵人杰之地。如今的兴安每天都在变化，展现出工业和服务业方面的活跃面貌，其中基础设施日益完善，政府将企业的成功视为治理效率的衡量标准。



武胡大使表示，越南驻韩国大使馆将继续与韩国贸易投资振兴公社、各部委和包括兴安省在内的各地方同行，更有效地与韩国各大集团、协会和投资基金对接，助力将今天的机遇转化为具体项目和切实成果。

兴安省人民委员会副主席黎光和发言。图自越通社

兴安省人民委员会副主席黎光和在介绍兴安省的发展潜力与优势时表示，在合并后，兴安省在经济规模、增长速度、工业比重、财政收入、投资吸引力和许多其他经济社会发展指标方面继续保持全国前列。该省2025年经济规模达逾120亿美元，2026年设定增长目标超过10%并达逾140亿美元。2026年前6个月，兴安省增速超过10%，在34个省市中排名第5。



黎光和明确指出，韩国是兴安省的第三大外国投资者，在该省投资项目共210个，注册资本达29亿美元。通过此次活动，兴安省希望与韩方建立联系，加强经济、投资、贸易合作与发展，以及与韩国投资者和跨国集团直接对接。兴安省领导希望在加工制造、数字基础设施、半导体、电子、绿色能源、物流中心、城市、工业基础设施、港口、旅游等各具有潜力的投资领域寻找合适伙伴。



讨论环节结束后，双方企业继续进行B2B商务对接活动，旨在为越南企业、工业园区与韩国企业之间建立联系、寻找合作伙伴。（完）