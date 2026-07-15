推广渔民自主管理模式 打击IUU捕捞

越通社林同省——为大力实施打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的措施，林同省多个沿海地方正灵活、主动地构建适合的管理模式。这些新做法正在促使渔民在认知和行动上发生积极转变，与全国一道努力解除欧盟委员会对越南渔业的“黄牌”警告。



这些模式的共同点是以渔民为中心，激发社区自主管理精神，同时加强地方政府与职能部门在海上捕捞管理中的协同责任。



平顺坊人民委员会刚推出“依法出海，安全归港”模式，致力于从出海准备到渔船安全靠港全过程，构建渔民自觉守法的社区。



根据该模式，船主承诺不驾驶渔船进入外国海域作业；全天候24小时保持航行监控设备运行；按规定填好记录并提交捕捞日志；不采用破坏性捕捞方式，避免对渔业资源和海洋环境造成影响。值得注意的是，该模式充分发挥渔民社区的自主管理作用，从源头上减少违规行为，提高可持续管理效果。



平顺坊人民委员会代表表示，目前该坊共有127艘渔船和350多名从业人员。近年来，当地未发生渔船非法进入外国海域捕捞的情况，大多数渔民都有效遵守相关规定。建立自主管理模式并在沿海居民区加强宣传工作被视为提升船主、船长及船员责任意识的切实举措。



同样，进成坊人民委员会也推出了“进成渔民遵守法律法规，坚决杜绝非法捕捞”模式，旨在动员整个政治体系和渔民的合力，共同打击IUU捕捞行为。



进成坊人民委员会副主席陈明维表示，该模式不仅有助于提高当地渔业管理效率，也有助于保障渔民的长期经济利益，推动水产捕捞业可持续、负责任地发展。



进成坊第四居民区渔民黎文邦表示，大部分渔民普遍支持这一模式，因为其不仅帮助渔民了解并遵守法律法规，也有助于保障其长期生计。



实践表明，除职能部门的参与外，渔民社区的共识在防止和终止非法捕捞方面起着决定性作用。这些新模式投入运行在基层管理中增添了“延伸之臂”，使打击IUU捕捞行为和可持续发展渔业的各项规定更加贴近渔民生活，并取得更实际的效果。（完）

越通社