2026年上半年越南引进外资创下新纪录

越通社河内——越通社2026年上半年越南外商直接投资（FDI）引资取得积极成果，注册资本总额近346亿美元，同比增长61%。专家认为，要将投资者的信心转化为实质性和可持续的资金流入，越南需要继续提高吸收能力、完善体制并改善投资环境。



彰显对外资的吸引力



在宏观经济稳定的背景下，越南继续成为全球供应链重构过程中的优先投资目的地。上半年，外资实际到位资金达130.3亿美元，同比增长11.2%。值得注意的是，新注册资本增长87.2%，出资和购股金额增长89.5%，增资额增长23.5%，反映了新投资者的信心以及现有投资者扩大经营的趋势。



加工制造业继续领先，注册资本超过184亿美元，占总额的53.3%。房地产经营；电力、燃气、水的生产和分配；专业科技活动等领域也吸引了大量资金。



在合作伙伴方面，新加坡继续是越南最大的投资来源地，投资额达73.1亿美元，其次是韩国、日本、中国和中国香港，表明来自亚洲的资金仍占主导地位。



迎接大规模资金需要配套的基础设施和体制



河内国家大学经济学院宏观经济研究组组长阮国越博士表示，上述结果反映了投资者对越南营商投资环境的信心。然而，注册资本与实际到位资金之间的差距表明，将投资承诺转化为现实还取决于经济的吸收能力，特别是服务于大型项目的基础设施。



他还认为，越南需要继续实现招商引资领域的多元化，按照优先高科技、创新和高附加值项目的方向提升资金质量。



越南RMIT大学邓草鹃博士认为，越南的竞争优势正从劳动力和税收优惠转向更具长远性的因素，如改革质量、透明度和投资环境的稳定性。



根据第10-NQ/TW号决议和外国投资局的导向，今后越南需要继续完善体制、改善投资环境、加快已获批项目的实施进度；优先吸引高科技、创新、研发、数字经济、绿色经济等项目；同时加强外企与国内企业的对接，推动技术转让、人力资源开发和提高外资的使用效率。（完）



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