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越南在利用谷歌AI辅助学术研究方面领跑东南亚

谷歌于7月14日公布的东南亚地区Gemini使用数据统计显示，越南在将人工智能（AI）应用于学术领域居首位。其中，学术活动占越南用户指令总数的17%，高于该地区11%的平均水平。报告还指出，每月有超过16万名学生使用Gemini Canvas备考工具，而教育工作者每天则创建5.5万条与教学辅助相关的请求。

资料图。图自越通社
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越通社河内 —— 谷歌于7月14日公布的东南亚地区Gemini使用数据统计显示，越南在将人工智能（AI）应用于学术领域居首位。其中，学术活动占越南用户指令总数的17%，高于该地区11%的平均水平。报告还指出，每月有超过16万名学生使用Gemini Canvas备考工具，而教育工作者每天则创建5.5万条与教学辅助相关的请求。

谷歌学生大使邓青俄表示，Gemini的Canvas等功能在备考时可以充当“学伴”角色。然而，邓青俄认为：“这是解决问题和实现数据系统化的有效方式，但批判性思维和最终的完善结果仍必须源于我们。”

越南在Gemini上的本国语言使用率同样领跑，以越南语输入的指令比例高达89%，而泰国为87%，印尼为84%。谷歌评价称，Gemini“发挥了走向全球市场的重要桥梁作用，越南用户与东南亚其他任何国家相比，都更倚重Gemini的翻译和本土化能力”。

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谷歌东南亚及南亚前沿地区副总裁萨普娜·查达 (Sapna Chadha)。谷歌供图

此外，越南在Gemini上关于编程辅助和数学思维的请求数量也位居前列，其中编程指令占4%，数学占5%。与此同时，大部分互动仍为日常对话（29%）和内容创作（17%）。

这是谷歌首次发布关于东南亚地区（包括越南、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国）Gemini AI使用情况报告。Gemini是谷歌在该地区增长最快的应用，活跃用户数量在过去一年中增长了一倍以上。

谷歌代表表示，希望通过向消费者推出如Gemini Spark等24/7全天候运行的个性化AI智能体，将Gemini打造为针对东南亚6亿民众“最实用的AI助手”。谷歌透露，将从本周起在东南亚所有本地语言中部署该智能体。（完）

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越通社
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