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越共中央总书记、国家主席苏林：为人民的平安幸福生活创造安全的环境

7月15日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率团出席在山罗省云湖乡龙良（Lóng Luông）村举行的全民保卫祖国安全日活动。

越共中央总书记、国家主席苏林率团出席山罗省云湖乡龙良全民保卫祖国安全日活动。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林率团出席山罗省云湖乡龙良全民保卫祖国安全日活动。图自越通社

越通社山罗省——值此越南人民公安力量成立81周年（1945.8.19－2026.8. 19）暨全民保卫祖国安全日21周年（2005.8.19－2026.8.19）之际，7月15日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率团出席在山罗省云湖乡龙良（Lóng Luông）村举行的全民保卫祖国安全日活动。

苏林在活动上发表指导性讲话时强调，历经21年，全民保卫祖国安全日已成为一项年度活动，其意义重大，真正成为弘扬革命意志、爱国主义传统、民族自豪感、弘扬社区力量、加强公安与人民在维护治安秩序中的“血肉联系”的节日，为巩固和建设稳固的“人民安全阵势”和“民心阵势”做出贡献。

苏林指出，近年来，云湖乡乃至山罗省的“全民保卫祖国安全”运动在内容和形式上都实现了强劲发展，取得了多项重要成果，得到了全国认可和推广，为地方经济社会发展、国防安全保障做出了重要贡献。云湖乡被评价为组织实施全民保卫祖国安全运动的“亮点”，而龙良村也不再像多年前那样是毒品犯罪的“热点”。

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越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

为了进一步发挥人民群众的力量和人民公安力量在维护治安秩序中的核心作用，苏林建议，山罗省各级党委、政府、各政治社会组织继续认真、有效地贯彻落实关于建设全民保卫祖国安全运动的各项方针政策，深刻领会“革命事业是属于人民、来自人民和为了人民”这一观点，以及深刻认识全民保卫祖国安全运动的地位、作用和重要性。

苏林要求，每一位干部、党员必须深入基层、贴近群众，真正了解人民群众的思想和愿望，真正在全民保卫祖国安全运动中起到模范带头作用，将全民保卫祖国安全运动与爱国竞赛运动相结合，在人民生活中形成积极、深远的辐射效应，真正成为蓬勃、广泛的革命运动。

苏林同时要求，云湖乡党委、政府在新的发展空间中继续发扬传统和已取得的成绩，以新的发展动力，努力奋斗建设全省安全秩序模范乡，供其他乡坊学习交流经验，努力成为“无毒品、无犯罪、无社会弊病的乡份”。

龙良村和云湖乡乃至山罗省需要积极建设和推广经济社会发展中的典范模式，让每个家庭、每个人过上更好、更富裕的生活。

值此机会，苏林向龙良村、云湖乡在全民保卫祖国安全运动中取得优异成绩的乡贤、村长，龙良村和云湖乡范围内的典范治安保卫力量成员，当地优抚家庭和贫困家庭赠送了慰问品。

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越共中央总书记、国家主席苏林走访慰问被敌人俘虏和监禁的革命活动干部陈春汉。图自越通社

值此越南伤残军人及烈士日79周年（1947.7.27.—2026.7.27）之际，当天下午，苏林一行走访慰问并向一级伤残军人段世纪赠送慰问品，以及走访慰问并向被敌人俘虏和监禁的革命活动干部陈春汉赠送慰问品。

随后，苏林走访慰问了原越共中央政治局委员、原国会常务副主席丛氏放。（完）

越通社
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