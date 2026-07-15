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越南为促进东盟-欧盟关系作出积极贡献

7月14日，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江在河内会见了欧盟驻东盟大使席姆（Sujiro Seam）。

越南外交部副部长会见了欧盟驻东盟大使席姆。图自越通社
越南外交部副部长会见了欧盟驻东盟大使席姆。图自越通社

越通社河内——7月14日，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江在河内会见了欧盟驻东盟大使席姆（Sujiro Seam）。

邓黄江高度评价东盟-欧盟战略伙伴关系近期取得的积极发展，并强调，欧盟已成为东盟最可靠的伙伴之一，为东盟共同体建设进程提供了许多切实支持。

邓黄江建议，在世界和地区形势继续快速复杂变化的背景下，作为世界上最成功的两个区域组织，东盟和欧盟需要进一步加强在经济、贸易方面，其中优先数字经济、能源安全、粮食、教育培训、海上合作与安全，以及弘扬多边主义和国际法等领域的协调与合作。

邓黄江强调，越南作为第一个与欧盟建立战略伙伴关系的东盟国家，将继续尽最大努力为未来东盟-欧盟关系的发展作出贡献。

欧盟驻东盟大使席姆则强调，欧盟始终重视与东盟的关系，并同意双方继续发扬已取得的成果，加强政治对话，扩大在数字经济和贸易、能源转型、可持续发展、教育培训等优先领域的合作。

席姆希望今后双方作出更多努力，提升合作水平，致力于各自的发展以及地区和世界和平稳定的共同利益。

西姆强调越南作为东盟-欧盟经济关系协调国、与欧盟签署自由贸易协定的三个东盟国家之一以及两个参与公正能源转型伙伴关系的东盟国家之一的特殊地位，并希望越南继续发挥其作用，为促进东盟-欧盟关系作出积极贡献。

会上，两位领导还就双方共同关心的若干国际和地区问题交换了意见。（完）

越通社
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