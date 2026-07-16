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第十届越南中微子学校汇聚多国科学家

7月15日，“越南相遇”科学协会与跨学科国际科学与教育中心（ICISE）联合举行“第十届越南中微子学校（VSON10）”活动开幕式，吸引来自意大利、英国、俄罗斯、印度、日本、马来西亚和越南等7个国家的40余名科学家、青年研究员、研究生和大学生一同参加。

多国科学家一同参加“第十届越南中微子学校（VSON10）”活动。图自越通社
多国科学家一同参加“第十届越南中微子学校（VSON10）”活动。图自越通社

越通社河内——7月15日，“越南相遇”科学协会与跨学科国际科学与教育中心（ICISE）联合举行“第十届越南中微子学校（VSON10）”活动开幕式，吸引来自意大利、英国、俄罗斯、印度、日本、马来西亚和越南等7个国家的40余名科学家、青年研究员、研究生和大学生一同参加。

活动期间，学员获得粒子物理学和中微子物理学的基础与前沿知识、标准模型与中微子模型、核反应堆中微子实验、高能中微子天体物理学以及超新星中微子等知识。

除理论知识外，本次活动还将帮助学员全面了解世界领先的中微子实验项目，如超级神冈中微子探测实验（Super-Kamiokande）、T2K实验(日本主导的国际合作粒子物理学实验)和顶级神冈(Hyper-Kamiokande)实验，同时介绍中微子探测领域的现代技术，包括粒子辐射探测器、宇宙射线探测器，以及正在研发中的新技术和新装备等。

据组委会介绍，经过十年的发展，越南中微子学校（VSON）不断提升培训质量，吸引了不仅来自越南，还有日本、美国、印度、东南亚及欧洲等国家和地区的学员参与。从最初在越南尚属新兴研究领域，该活动已助力形成和发展国内中微子物理研究队伍。许多参加该活动的学员随后进入世界知名高等院校和科研机构攻读硕士、博士学位，并成长为青年科学家，直接参与多项国际科研合作项目。

值此第十届越南中微子学校（VSON10）举办之际，国际中微子物理学界也迎来一项重要里程碑。超级神冈探测器（Super-Kamiokande）实验首次获得了弥散超新星中微子背景(DSNB)存在的证据，其置信度达到99.5%。

目前，隶属于ICISE中心的IFIRSE研究所是东南亚唯一正式参与超级神冈探测器实验的科研机构，进一步彰显越南在国际中微子物理研究领域日益提升的地位和影响力。（完）

越通社
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