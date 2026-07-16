制造业的生死竞速：绿色转型与人工智能重塑产业未来

越通社河内——曾几何时，提起制造业，人们脑海中浮现的总是烟囱林立、机器轰鸣的传统工厂景象。而今天，一场悄然而深刻的产业变革正加速推进——绿色生产线与人工智能（AI）的深度融合，催生出“双重转型”（即绿色转型与数字化转型并进）的新潮流，也倒逼越南企业加快提升竞争力，以稳固其在全球供应链中的地位。



在全球地缘政治复杂演变的背景下，新的竞争规则正在形成。环境标准、产品溯源和数据管理等方面的非关税壁垒，正对国际贸易产生深远影响。《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、欧盟《绿色协议》及碳边境调节机制（CBAM）等新一代贸易规则，已不再是停留于文件层面的承诺，而是越南商品进入国际市场必须跨越的现实门槛。



长期以来，制造业始终是越南经济增长的重要引擎，如今却面临着前所未有的转型压力。专家和研究机构普遍认为，继续沿袭劳动密集、高能耗、高排放的老路已难以为继。



在这一关乎未来发展走向的重大议题上，越南工贸部部长黎孟雄在多个公开场合强调，工贸行业将全力推进“双重转型”，即把绿色转型与国家能源安全保障紧密结合，同时以数字化转型为战略突破口，加快实现产业升级。近年来，越南制造业年均增长率维持在6.9%左右，持续为国民经济提供强劲支撑。但要延续这一增长势头，越南必须进一步优化营商投资环境，疏通体制机制堵点，推动制造业朝着自主可控、互联互通、现代高效和深度融入国际的方向发展。



显而易见，投资绿色工业和数字技术，已不再是为提升企业社会形象而做的“加分项”，而是在“净零排放”（Net Zero）时代保持经济高速增长、避免被全球供应链边缘化的必要之举。



在这场“双重转型”的竞赛中，如果说绿色标准是企业奋力追求的目标，那么人工智能和数字化便是实现这一目标最有力的助推器。



如今，在越南不少工业园区，人工智能（AI）和物联网（IoT）技术已被广泛应用于生产各环节：自动机器人进行垃圾分类，传感器实时监测碳排放，AI系统精准预测原材料需求，有效减少库存积压和资源浪费。这些技术正在赋能“智慧工厂”加速落地，推动经济效益与环境友好水平的同步提升。



谈及制造业技术升级现状，经济学专家阮红山副教授指出，目前越南制造业大部分生产流程仍依赖人工操作和传统机械设备，机器人和人工智能等先进技术的应用比例尚处于较低水平。因此，为加快工业化现代化进程，企业亟需从单纯的组装加工向“越南制造（Make in Viet Nam）”转型，掌握智能制造核心技术，加大研发（R&D）投入，深化人工智能在生产运营中的应用，并推动数字工业体系的结构性重构。



人工智能的广泛应用，不仅能有效释放劳动力，还能助力企业实现供应链全流程数据透明化以及产品全生命周期可追溯——这正是当前国际采购商最为看重的关键要求之一。



“双重转型”的蓝图离不开中小企业（SMEs）的广泛参与。越南中小企业占全国企业总数的97%以上，是支撑国民经济运行的重要基石。(完)







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