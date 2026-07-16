日本半导体专家：越日合作前景广阔 越南迎来发展新机遇

越通社河内——在越南大力落实越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的背景下，半导体产业被确定为需要优先发展的战略技术领域之一。在不断完善体制机制、政策体系和人才培养工作的同时，越南也正持续加强国际合作，以获取先进技术、提升科研能力，并逐步深度融入全球半导体产业价值链。



东京大学黎德英副教授在接受越通社驻东京记者采访时介绍了越日联合开展的各项科研合作项目带来的合作机遇。



黎德英表示，日本与越南目前正在实施5个半导体联合研究项目，两国多所顶尖大学对接合作。这五个项目最大的价值在于，帮助越南实现从“学习半导体知识”向“通过实际半导体科研培养人才”的转变。



该五个项目涵盖了兼具基础研究意义和当前半导体产业重要发展方向的多个课题，包括基于互补场效应晶体管(CFET)结构的三维集成电路、高迁移率材料与晶体管、用于传感器和可再生能源的材料等。项目实施周期约42个月，并专门设立了青年科研人才能力建设模块，为越南实现培养约250名博士级半导体人才的目标作出贡献。





通过这些项目，越南博士研究生和青年科学家能够直接参与科研全过程，包括确定科研课题、设计实验、开展仿真、制备样品、操作设备、进行测试测量、分析数据、评估可靠性、发表国际学术论文、逐步形成自主知识产权等。更为重要的是，他们有机会学习日本顶尖实验室的科研组织模式，包括质量管理、数据记录、实验室安全、团队协作以及高校与企业之间的协同机制。这些能力是单纯依靠课堂教学难以全面培养的。通过联合研究项目来培养人才，将有助于越南科研队伍显著缩短经验积累的过程。



此外，日本已将联合科研和博士培养确定为两国半导体合作中的两项核心内容。



若这些合作内容取得实效，该五个项目的意义不仅在于产出若干科研成果或培养一批博士研究生，更重要的是，它们有望推动形成核心科研团队、联合实验室以及越日长期稳定的合作网络。这将为越南逐步提升自主科研能力，增强新技术吸收能力，并更深层次融入全球半导体产业价值链奠定坚实基础。



另一方面，越南FPT集团已向日本出口首批商用芯片，并签署在2026年—2028年阶段分销1000万颗由FPT自主设计的芯片的协议。这是一个值得关注的重要里程碑，表明越南企业已开始从提供半导体人才和芯片设计服务，迈向开发自主品牌芯片产品，并获得国际市场认可的新阶段。



首批出口产品为用于多功能打印机的电源管理芯片，通过瑞仕达（Restar）进入日本市场。该产品经过了电气性能、稳定性、负载能力、符合电子工程设计发展联合会议（JEDEC）标准的可靠性测试、设备验证以及供应链化学品管理等多项严格评估。成功通过日本客户的审核具有重要意义，因为日本市场对产品质量、可追溯性以及长期稳定性均有着极高的要求。（完）



