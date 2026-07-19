到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%

越南政府发布第158号决议，公布落实2026年3月17日政治局关于建设和发展新时代河内的第02号决议的政府行动计划。该计划的目标是以人民为发展的中心、主体、目标和动力，以人民生活质量和幸福为衡量标准，以创新、绿色转型、数字化转型和循环经济发展为核心动力，建设和发展首都，促进快速、可持续增长，提升河内新时代的竞争力。