国会常委会就修改与削减农业和环境领域10部法律中的行政手续提出意见

越通社河内——7月16日下午，越南国会常务委员会就《涉及农业和环境领域行政审批程序和投资经营条件的10部法律若干条款修改补充法》（草案）提出意见。越南国会主席陈青敏出席会议。



越南农业与环境部副部长阮黄协在会上作报告时表示，该草案涉及《植物保护和检疫法》、《畜牧法》、《堤坝法》、《地质与矿产法》、《气象水文法》、《水资源法》、《兽医法》、《水利法》、《水产法》和《种植法》等10部法律。



政府常务副总理范家足发表讲话。图自越通社

该草案的重点在于削减与简化行政手续和经营条件；推进行政审批事项的权力下放；对部分条款进行修订和补充，以确保法律体系的统一性和同步性。起草机构建议削减38项行政审批事项和40项经营条件，并简化13项手续。按该方案，预计可缩短办理时间904天，节约约1899亿越盾（折合人民币4869万元）的合规成本。

会上，国会常务委员会成员就农业和环境领域的行政审批制度改革和营商环境的改善，支持企业发展，加强分级分权管理与明确程序规范相结合，强化事后监管等问题建言献策。



陈青敏表示，《涉及农业和环境领域行政审批程序和投资经营条件的10部法律若干条款修改补充法》（草案）是具有突破性的文件，有助于消除法律障碍，为从事农业和资源环境领域的企业创造有利条件，降低企业和民众的合规成本。然而，陈青敏强调，修法必须确保实效，使法律真正落地实施。



陈青敏要求大力从事前审批转向事后监管，并建议通过科技、溯源系统和二维码等措施推进事后监管的制度化，同时明确地方监管活动的财政资源，以避免管理松懈，影响农产品质量。此外，分级分权必须配套全国统一的标准和技术规范体系。



国会副主席阮鸿延在会上发表总结讲话时表示，国会常务委员会一致同意在非常规会议上将该草案提交国会审议并提出意见。



会上，国会常务委员会听取了关于河内首都地区五环路建设项目的预可行性研究报告初步审查报告和关于调整老街—河内—海防铁路干线建设项目投资主张的决议草案初步审查报告。（完）