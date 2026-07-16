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越共中央总书记、国家主席苏林：将山罗建设成为生态农业、农产品加工和特色旅游中心

越共中央总书记、国家主席苏林7月16日上午在与山罗省委常委会举行工作会议时强调，山罗省要明确自身在西北地区的发展定位和发展模式，集中力量建设成为西北地区生态农业、农产品加工和特色旅游中心，充分发挥能源、库区经济和对接老挝北部地区合作优势，坚持走绿色、可持续发展道路，不以牺牲生态环境和社会民生为代价换取经济增长。

越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话 图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话 图自越通社

越通社山罗——越共中央总书记、国家主席苏林7月16日上午在与山罗省委常委会举行工作会议时强调，山罗省要明确自身在西北地区的发展定位和发展模式，集中力量建设成为西北地区生态农业、农产品加工和特色旅游中心，充分发挥能源、库区经济和对接老挝北部地区合作优势，坚持走绿色、可持续发展道路，不以牺牲生态环境和社会民生为代价换取经济增长。

在听取山罗省落实越共十四大决议、山罗省第十六次党代会决议及今后发展任务情况汇报后，苏林指出，山罗应集中资源发展具有比较优势和带动作用的重点领域，将发展规划细化为具体项目、土地资源、资金来源、实施进度和责任主体，同时统筹规划高速公路沿线物流中心、加工园区、服务设施和旅游项目，实现重大交通基础设施综合效益最大化。

在农业发展方面，苏林要求按照产业链模式推进农业结构调整，加强原料区与加工企业之间的衔接，重点发展阿拉比卡咖啡、水果、茶叶、乳制品、中药材等优势产业，鼓励从种植区、水利设施、初加工、冷链仓储到精深加工、销售配送的全链条投资；扩大服务农业发展的工业园区和产业集群建设，加强与科研院所、高校合作，推动科技成果转化，提高农民科技应用能力。

在旅游发展方面，苏林强调，应由注重游客数量转向提升旅游质量和综合效益，延长游客停留时间，提高旅游消费水平，打造连接木州、云湖、斜处(Tà Xùa)、玉战、琼街(Quỳnh Nhai)和山罗水电库区等地的多日旅游线路，逐步将木州建设成为国家级生态高原旅游目的地，同时推动社区旅游规范化、专业化、可持续发展。

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会议场景 图自越通社


在工业发展方面，苏林要求优先发展农林产品精深加工产业，同步发展包装、冷链物流、运输及技术服务等配套产业。对于太阳能、风电等可再生能源项目，要统筹考虑输电能力、水库安全、生态环境和群众生计，将项目建设与技术人才培养及绿色产业发展相结合，提高项目综合效益。

苏林还要求山罗坚持以人民发展为中心，着力提高教育、医疗水平，持续巩固脱贫成果，建立居民电子健康档案，改善水电移民安置区群众生活，完善困难家庭数字化数据库。

充分肯定数字化转型在地方治理中的重要作用，苏林要求山罗提高两级地方政府运行效能，深化行政审批制度改革，加快数字技术应用，让群众少跑路、少重复提交材料、更快捷办理行政手续；同时扩大5G网络覆盖，发展电子商务，加快解决长期停滞项目，避免土地等资源闲置浪费。

在国防安全方面，苏林强调，要维护边境地区安全稳定，巩固各民族大团结，统筹推进到2030年建成“无毒品山罗”目标，并深化与老挝北部各省在农业、经贸、教育、医疗、禁毒和边境管理等领域的务实合作。

苏林还要求山罗省委常委会对落实越共十四大决议和省第十六次党代会决议行动计划进行全面梳理，将各项目标细化为具体任务、项目、产品，明确资源配置、实施进度和责任主体，科学制定分行业、分领域增长方案，加快公共投资资金拨付，提高投资效益，同时持续加强党的建设和整顿，深入推进反腐败、反浪费、反消极工作，不断提升干部队伍素质。

苏林强调，山罗省既要保持强烈的发展志向，更要坚持务实发展，不以过度开发资源和破坏环境换取短期增长，努力建设成为西北地区生态农业、农产品加工和特色旅游中心，同时打造成为祖国绿色、安全、稳固的西北屏障。（完）

越通社
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