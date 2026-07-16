数字服务触手可及——外国人体验越南二级电子身份认证

公安民警给外国人办理二级电子身份认证。图自越通社

从用户体验看越南数字化转型

自政府颁发的第69号议定正式生效以来，持有有效临时居留证或永久居留证、且有申请二级电子身份账户（电子身份认证二级账户）需求的外国人，可前往公安部出入境管理局或各省、市公安机关出入境管理部门采集生物识别信息，办理相关手续。韩国KGS国际学校系统（KGS International School System）董事会主席金智恩（Kim Ji Eun）女士，就是首批前往河内市公安局出入境管理处申请外国人二级电子身份账户的申请人之一。

金智恩女士在办理二级电子身份认证首日与出入境管理民警合影。图自越通社

2025年6月25日，金智恩女士首次在越南现场办理公共行政手续。令她印象最深刻的，并非办理速度，而是整个流程的透明度，以及用户能够全程自主查询、实时跟踪办理进度的便利性。

作为一名外国投资者，我高度评价越南在行政改革和公共服务数字化方面所作出的努力。越南正朝着更加友好、高效的现代行政体系迈进，为个人和企业减少行政手续、缩短办理时间创造了更加便利的条件。 金智恩表示

在越南工作生活十余年的韩国KGS国际学校系统校长郑永吴（Jeong Young Oh）表示，作为长期生活在越南的外国人，他深切感受到越南近年来，特别是在数字技术应用方面取得的积极变化。

近年来，得益于数字化政策的重大转变，越南的发展速度不断加快。每当我到机场或类似场所时，都能更加直观地感受到这一变化。现在，我只需出示电子机票和手机上的VNeID应用程序，就可以登机，而不再像几年前那样必须出示纸质票据和证件。 郑永吴表示

曾在包括美国和日本在内的多个国家从事英语教学的美国籍教师塞缪尔·赫伯特·布林克霍夫表示，目前大多数国家都在向数字身份转型，这带来了极大的便利。虽然在某些方面越南起步稍晚，但可以看出，越南正在加快追赶，并朝着数字身份发展的正确方向迈进。

谈及二级电子身份认证账户带来的积极作用，出入境管理局副局长邓俊越表示，该账户以生物识别数据为基础，实现对外国人身份的有效核验，并显著提升相关服务便利度。通过该账户，外国人在进行电子交易时无需携带护照、暂住证或永久居留证，也可证明其合法居留身份。同时，电子身份账户还可用于办理部分公共行政事务及银行、医疗、保险等业务，进一步减少线下办理需求。

旅客在内排国际机场办理乘机手续。图自越通社

在全面落实各项措施、确保受理对象准确并为外国人办理手续提供便利的基础上，自2025年7月1日以来，出入境管理部门已受理二级电子身份认证账户申请共计87,452份，并移交公安部社会治安管理局核发账户84,831个。其中，韩国公民获发账户数量最多，为24,582个，其次为中国公民18,906个、日本公民7,529个。

数字技术的应用正有助于缩小政府与服务对象之间的距离，增强双向互动，提高行政办理的透明度与效率。通过线上服务和电子化材料，个人和企业可以更加主动地随时随地办理、跟踪相关手续。但与此同时，如果政策执行及理解在不同部门之间尚未统一，企业与受理部门在办理过程中仍可能面临一定困难，具体表现为由于权限划分及政策解读存在差异，导致部分申请材料在不同部门之间反复流转。

越南出入境管理局副局长邓俊越大校。图自越通社

出入境管理局副局长邓俊越表示，目前为外国人办理二级电子身份认证账户申请受理工作仍存在一些困难。首先，在语言方面，并非所有符合条件的外国人都能够使用英语，因此，出入境管理局需要加强配备能够熟练使用韩语、汉语等外语的工作人员，以便在受理过程中做好宣传与引导。其次，大多数符合申请二级电子身份认证账户条件、持有暂住证的外国人主要在工业园区工作，在办理手续时间的安排上存在一定困难。

在语言方面，并非所有符合条件的外国人都能够使用英语，因此，出入境管理局需要加强配备能够熟练使用韩语、汉语等外语的工作人员，以便在受理过程中做好宣传与引导。

金智恩表示，尽管越南近年来取得了显著发展，但在实际操作中，仍存在手续繁琐、衔接不够顺畅等问题，尽管政府已作出诸多改进努力。她以国际教育领域为例指出，目前最大的瓶颈在于跨部门协同不足：在邀请外国专家担任校长时，负责签发工作许可的部门要求需获得教育主管部门的认可，而教育主管部门又以劳动部门签发的工作许可为依据。“我相信，一旦上述问题得到解决，越南将能够更快实现全面数字化转型。”金智恩强调。

实践表明，越南公共行政服务正不断向现代治理标准靠拢，但仍需进一步打通跨部门协同中的堵点。数字化转型只有与治理理念的转变相结合，才能真正走向深入，这也正契合第57号决议所倡导的精神。

强化全民科普 激发创新动能- 数字政府建设的重要基础

革新创新已成为引领数字化转型和治理方式变革的重要动力。国家创新中心（和乐）举办的国家创新日活动，集中展现了这一发展理念。越共中央总书记苏林在活动中强调，要把科学技术、创新和数字化转型作为关键性突破和主要动力，推动发展模式转型，朝着到2030年成为中等偏上收入的发展中国家、到2045年成为高收入发达国家的目标迈进。

越共中央总书记苏林、越南政府总理范明政与各位代表出席2025年越南创新日启动仪式。图自越通社

这一观点也与政府的指导方针保持一致。原越南政府总理范明政多次强调，数字化转型必须与创新协同推进，以人民和企业为中心，既是发展目标，也是发展动力。

当前，创新与治理相结合的理念正逐步在各地落地见效。2026年2月，河内在市级创新中心举办革新创新活动，汇聚科技企业、科研机构、高等院校和管理部门，重点探讨将创新与治理及现代城市发展相结合的解决方案。

数字化转型解决方案与政府治理方式革新的需求

在超过500项参评方案中，隶属于越南SGroup集团的CTECh科技股份公司，凭借其产品CGIS Urban——一款应用于智慧城市治理与运营的先进解决方案，在2025年越南“奎星奖”评选中荣获政府数字化转型解决方案类别奖项。该产品以其在空间数据整合与智能化管理方面的突出能力，获得评审委员会高度认可，有效支持城市规划、运行调度、监督管理及决策等现代城市治理工作。

从参与公共领域数字解决方案开发的科技企业视角来看，AIST建筑科技研究院院长、SGroup越南主席汉明强博士认为，技术因素只是基础条件。“更为关键的是以用户为中心的治理思维，让技术真正服务于流程简化、办理时效提升，以及对干部和群众日常工作的支持。”汉明强表示。

更为关键的是以用户为中心的治理思维，让技术真正服务于流程简化、办理时效提升，以及对干部和群众日常工作的支持

与此同时，数字化解决方案只有在推动流程透明化与标准化方面发挥作用时，才真正具有实际意义，使用户能够清晰掌握办理进度，明确各环节责任，并在办理过程中更加主动。系统的灵活性同样被视为重要因素，以适应政策调整及各地实际差异。

从人民、企业以及在越南外国人的具体体验来看，数字化转型正逐步融入公共管理与公共服务供给实践。这些变化体现了第57号决议以用户为中心、推动治理方式转型的精神。只有将创新与治理改革有机结合，数字政府才能实现高效、透明与可持续运行。正如金智恩所指出：“行政改革只有在政策、人员与技术协同推进的情况下，才能真正取得成效。外国投资者所看重的，并非特殊待遇，而是制度的透明性、一致性以及可预期性。”（完）