经济

每批出口欧盟的越南农产品都需拥有“出生证明”

欧盟委员会（EC）7月13日通过了两项措施支持《欧盟零毁林法规》（EUDR）的执行：一项授权法案更新产品清单，另一项实施法案规定了信息系统的运作方式。这表明EUDR的正式实施日期已日益临近。

资料图。图自越通社
资料图。图自越通社

越通社河内——欧盟委员会（EC）7月13日通过了两项措施支持《欧盟零毁林法规》（EUDR）的执行：一项授权法案更新产品清单，另一项实施法案规定了信息系统的运作方式。这表明EUDR的正式实施日期已日益临近。

越南驻比利时和欧盟商务参赞陈玉君在接受越通社驻布鲁塞尔记者采访时指出，欧盟已完成有关适用范围和实施方式的磋商，“接下来，责任将落在企业身上，要求其在出口过程中严格遵守相关规定。”经过长期围绕衍生产品的讨论后，授权法案基本明确了EUDR的适用商品范围，其中新增了速溶咖啡、部分棕榈油衍生产品以及冷冻牛舌等产品。

谈及越南所受影响，陈玉君表示，最值得关注的变化是速溶咖啡被纳入产品清单。他分析指出，“咖啡是受EUDR影响最大的领域之一，越南咖啡产业早已明确必须落实相关规定。如今，作为增长迅速的便利品，速溶咖啡被纳入适用范围，将给加工行业带来新的挑战。” 他认为，挑战主要来自产品本身的特性。由于速溶咖啡通常由多种咖啡及其他原料混合制成，部分产品还含有大豆或可可粉等成分，而这些原料同样属于EUDR的监管范围。陈玉君强调，由此可见，与原料咖啡相比，速溶咖啡加工企业需要收集和管理更多信息。”

对于橡胶和木材行业，陈玉君表示，此次更新 “没有新增需要特别关注的问题”。其中，硫化橡胶制品、输送带和传动带、飞机和机动车座椅等产品已被移出EUDR的适用范围。

陈玉君认为，EUDR的一项重要新进展在于引入了代办申报机制。收购企业和合作社可代替农户和个体生产者进行申报，行业协会也可代替中小企业完成相关申报工作。

然而，陈玉君提醒，这一机制仅属于代办申报，产品本身仍必须具备完整的来源可追溯信息。他解释道，“简单来说，每件产品都必须有一份随附的‘出生证明’，用于证明其生产时间、地块编号以及土地使用权等信息。”这意味着，每批产品都应从生产环节开始建立一份“出生证明”，并在产品整个生命周期内始终随附相应的档案资料。

在相关法律框架已基本完善，实施期限也几乎不可能再次推迟的背景下，陈玉君强调，EUDR是一项具有强制性的法规。该法规并非涉及市场准入或产品质量，而是以商品数据及其数据管理为核心要求。

因此，出口企业须指导其采购体系协助农户和农场建立生产数据档案；地方政府则应指导生产者对每批产品进行信息申报，并鼓励其加入合作社，与收购企业签订合同，以便获得申报方面的支持。

与此同时，越南驻比利时和欧盟商务处将持续更新欧盟的最新指引，并及时向企业和行业协会进行宣传，特别是密切关注并跟进欧盟预计于今年7月底发布的具体实施细则。商务处也将与欧盟及越南两地行业协会保持协调合作，共同与欧盟方面开展对话。（完）

越通社
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