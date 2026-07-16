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越南文化遗产价值在香港书展上亮相

越南文化遗产价值在香港书展上亮相

越南文化遗产价值在香港书展上亮相。图自越通社
越南文化遗产价值在香港书展上亮相。图自越通社

越通社河内——7月15日，由香港贸易发展局主办的第36届香港书展在香港会议展览中心开幕。该活动将持续至7月21日。

越通社驻香港记者报道，本届书展以“文化遗产：充满喜悦的旅程”为主题，吸引了来自中国大陆、香港、台湾、法国、以色列、阿根廷、韩国、印度尼西亚、菲律宾、越南等全球近30个国家和地区的700多家展商参展。

越南驻香港总领事馆在这一重大文化活动设有展位，吸引众多读者和游客的关注。展位的亮点是将绘有家乡风光的斗笠与传统灯笼那温馨、亲切的红色和谐结合。此外，展位还错落有致地布置了多幅展现下龙湾、沙坝、顺化故都、岘港等著名景点的巨幅照片，让游客一跨入展区便能轻松辨识并留下深刻印象。

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香港书展开幕。图自越通社

越南驻香港副总领事、商务处负责人武氏翠接受越通社驻香港记者采访时表示，香港书展是香港特区每年规模最大的年度贸易与文化盛会之一。在第36届书展上，越南总领事馆继续保持着像往年一样的积极参与。鉴于该活动每年吸引超过100万人次的游客，越南代表机构将此视为向当地民众及国际友人宣传和推广越南文化之美、国家与人民形象的良机。

武氏翠女士希望，通过本届书展上的各项推广活动，越南的形象将得到更广泛的传播，从而为进一步紧密越南与香港在文化、旅游、经济及投资等多个重点领域的合作关系做出贡献。（完）

越通社
#香港书展 #越南文化遗产
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