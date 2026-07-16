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越南河粉香飘德国 促进越德民间文化交流

历时三周、跨越欧洲6个国家、行程逾4000公里后，2026欧洲河粉文化巡展（Phở Cultural Roadshow Europe 2026）于7月15日抵达位于柏林市中心的越浦（Việt Phố）餐厅，完成此次巡展的最后一站。

越南传统牛肉河粉亮相活动现场。图自越通社
越南传统牛肉河粉亮相活动现场。图自越通社

越通社柏林——历时三周、跨越欧洲6个国家、行程逾4000公里后，2026欧洲河粉文化巡展（Phở Cultural Roadshow Europe 2026）于7月15日抵达位于柏林市中心的越浦（Việt Phố）餐厅，完成此次巡展的最后一站。

据越通社驻柏林记者报道，此次柏林河粉文化推广活动由越南驻德国大使馆和德国越南人联合会支持举办，吸引了约200名越德两国民众参加，其中包括众多餐饮业主、企业代表以及越南人社团负责人。越南驻德国大使阮得成在活动上致辞时表示，非常高兴能够支持这一具有特殊意义的活动，尤其是柏林站设在与同春商业中心相邻的越浦餐厅举行。该中心是越南人在德国成功融入当地社会、丰富柏林多元文化的重要象征。阮得成感谢“We Love Phở”（我们爱河粉）组织选择柏林作为巡展的一站，让越南美食工匠来到德国，向当地民众展示越南传统美食的独特魅力。

活动现场向嘉宾展示了传统牛肉河粉、鸡肉河粉以及越南三大地区精选特色菜肴。越南饮食文化协会副主席、宁平省饮食文化协会主席、越南美食工匠代表团团长黎氏设在接受越通社驻德国记者采访时表示，非常高兴受到柏林越南侨胞的热情欢迎。她说：“这样的活动将帮助柏林的朋友们更加喜爱河粉，更加了解和热爱越南饮食文化。河粉也是连接人与人的外交桥梁。通过这样的活动，我们能够更广泛地推广越南文化特色，也让像我们这样的美食从业者更加坚定信心，更有责任去传承、弘扬和发展越南饮食文化。”

在德国经营15家餐厅、其中多家入选《米其林指南》的餐饮企业负责人吴世德表示：“这是一次非常精彩的活动，也是柏林首次举办此类活动。我出生于越南，5岁来到德国，因此能够在这里见到越南美食工匠，并学习地道越南菜的制作方法，我感到十分兴奋。”

来自波兰斯塔加德市“Złoty Smok”餐厅老板潘文山全程跟随美食工匠代表团从波兰前往德国参加此次欧洲河粉巡展。他表示：“我在波兰经营餐厅已有30年。我和妻子一直期待参加‘We Love Phở’活动。我感到非常自豪，也感谢各个协会组织以及美食工匠、厨师们，让我们这些远离祖国的人感受到更多乡情。这次巡展为我们提供了学习和交流的平台，也有助于在欧洲推广河粉和越南饮食文化。我们的厨师从中学到了很多经验，以便进一步改良菜品，更好地服务当地顾客。”

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越南驻德国大使阮得成在活动上发表讲话。图自越通社

2026欧洲河粉文化巡展于6月26日至7月15日举行，由欧洲“We Love Phở”组织与宁平省饮食文化协会共同发起并联合主办，得到越南海外越南人国家委员会和越南驻欧洲6国大使馆的支持。活动邀请8位越南知名美食工匠和烹饪专家赴欧洲推广河粉和越南饮食文化。巡展共设八站，分别为布拉格（捷克）、华沙（波兰）、特尔纳瓦（斯洛伐克）、布拉迪斯拉发（斯洛伐克）、维也纳（奥地利）、布达佩斯（匈牙利）、波鸿和柏林（德国）。每一站都有各自不同的故事和特色，但共同目标都是传播越南饮食文化、分享专业经验，并共同探讨越南饮食文化未来的发展方向。

主办方认为，此次巡展最大的成果在于搭建了越南各协会、企业、餐厅、美食工匠、海外越南外交机构以及国际友人之间的交流合作平台。We Love Phở组织代表高红荣表示，活动成功地以河粉为纽带推广越南文化，并逐步构建起一个热爱越南文化、愿意共同守护和传播越南饮食文化价值的人文网络。

借此机会，We Love Phở组织还正式启动“2026欧洲河粉周”活动，计划于12月7日至13日举行，希望将其打造成为一项共同参与的文化活动，让每一家餐厅、每一家企业以及每一位热爱河粉的人，都能成为在当地传播越南文化的使者。高红荣表示，希望“不久的将来，人们一提到河粉，就会想到越南；一提到越南，就会想到一个文化底蕴深厚、热情好客、善于连接人与人的民族。”

We Love Phở是一个在比利时布鲁塞尔成立的非营利组织，致力于推广和保护越南饮食文化价值，并以河粉作为其核心文化象征。（完）

越通社
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