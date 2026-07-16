深入贯彻落实越共中央总书记重要指示精神：以行动去建设，让文化成为发展动力

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林在越南文化发展中央指导委员会第二次会议上的指示，不仅评估了第80-NQ/TW号决议落实半年后的成果，还明确指出了需要尽快克服的“四个空白点”，并提出了文化发展中需要实现的“三大转变”。



艺术家们认为，这些指示体现了全新的发展思维，旨在新时代中让文化真正成为国家的精神支柱、内生动力和发展引擎。



将价值转化为文化产品



越南古典音乐协会副主席兼秘书长、理论评论家陈丽战表示，在指导性讲话中，苏林总书记、国家主席强调了文化不仅是社会的精神支柱，还是国家的内生动力和国家软实力，是可持续发展的重要推动力。这本质上是一次重大的思维转变。因为，文化的力量不仅在于一个民族拥有多少遗产，还在于将这些价值转化为文化产品、经济资源以及国家辐射影响力的能力。



苏林总书记、国家主席给当今的文化工作者提出了一个十分宏大的课题，即应当如何行动去建设文化，并让文化成为国家发展的动力。



理论评论家陈丽战表示，她十分关注在“将文化资源转化为发展价值的能力”上所存在的空白。越南拥有许多独特的文化价值，但尚未创造出在地区和国际上具有竞争力的多个文化产品；虽有创意队伍，却缺乏孕育和发挥才能的环境。



陈丽战还特别关注“从‘管理文化’思维向‘建设并促进文化发展’思维转变”这一要求。她认为，如果仅将文化视为一个纯粹消耗财政预算的领域，文化就无法实现强劲发展；必须将文化视为一个创意空间，一个由国家、艺术家、企业、社群和公众共同参与的空间。如果不能主动进行这一转变，我们不仅会错失发展文化产业的契机，还会失去提升国家软实力的机会。



陈丽战认为，要让第80号决议真正落到实处，最关键的是必须持续创新文化体制，创新资源分配方式以及文化领域从业人员的思维。



除了组织机构的创新外，最核心的问题依然是“人”。没有人才、没有具备专业威望、创新思维和奉献精神的从业者，文化就无法实现发展。陈丽战女士坚信，苏林总书记在讲话中展现的精神，已经激发了对越南文化发展的新渴望。



富寿省奇山坊芒族中心房地产项目区芒族同胞传统织布手艺空间。图自越通社

战略视野



原越南音乐研究院院长阮平定副教授认为，苏林总书记、国家主席关于发展越南文化的指示，体现了党和国家对于文化在国家发展中所处角色的战略视野。



阮平定副教授表示，世界许多国家的经验已经证明，包括音乐在内的文化产业完全可以成为推动经济发展的重要资源。借此，党和国家已更全面地认识到表演艺术的作用——不仅体现在文化和教育层面，还体现在创造经济价值、为越南文化产业发展做出贡献的能力上。



阮平定对苏林提出对艺术从业人员（从培训、创作到表演等各个环节）给予更多关注的要求而感到十分高兴。



阮平定认为，近期出台关于艺术家待遇与津贴的新政策以及关于文化发展的新决策表明，党和国家已更充分地认识到表演艺术对国家发展所作出的价值与贡献。



从越共中央总书记重要指示精神，到专家和艺术家的视角，均展现了研究界和文艺界对新时期越南文化发展战略方向的高度共识；同时也体现了文艺各界的期盼，凭借政治决心和同步的解决方案，第80号决议将逐步得到贯彻落实，推动文化发展与作为国家发展重要支柱之一的地位相匹配。（完）