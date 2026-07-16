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欧盟期待越南发挥协调作用 推动欧盟—东盟关系迈向全面战略伙伴关系

欧盟驻东盟大使苏吉罗·西姆7月15日在河内接受媒体采访时表示，欧盟与东盟正致力于将现有的战略伙伴关系提升为全面战略伙伴关系。在这一跨区域合作进程中，欧盟将继续期待越南发挥领导和协调作用，推动双方关系不断深化。

欧盟驻东盟大使苏吉罗·西姆
欧盟驻东盟大使苏吉罗·西姆

越通社河内——欧盟驻东盟大使苏吉罗·西姆7月15日在河内接受媒体采访时表示，欧盟与东盟正致力于将现有的战略伙伴关系提升为全面战略伙伴关系。在这一跨区域合作进程中，欧盟将继续期待越南发挥领导和协调作用，推动双方关系不断深化。

苏吉罗·西姆表示，越南是欧盟在政治、安全领域的重要战略伙伴，也是欧盟在东盟地区经济、商业、贸易和投资合作方面最重要的伙伴之一。他指出，欧越关系的稳固发展体现在《欧盟—越南自由贸易协定》的成功实施以及今年1月欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔访问越南期间双方将双边关系提升为全面战略伙伴关系。

苏吉罗·西姆表示，欧盟希望越南与其他东盟成员国分享实施《欧盟—越南自由贸易协定》的实践经验及取得的积极成果，这将有助于其他东盟成员国更好地了解此类自由贸易协定所带来的潜在利益。

谈及欧盟—东盟整体贸易合作议程，他表示，欧盟与东盟战略伙伴关系的长期目标是建立区域对区域自由贸易协定，而欧盟与东盟各成员国分别签署的双边自由贸易协定，将成为实现这一目标的重要基础。

除经贸合作外，越南与欧盟在绿色转型、数字化和海洋事务等领域也取得了积极合作成果。苏吉罗·西姆强调，越南是推动地区绿色能源转型的重要合作伙伴。目前，越南和印度尼西亚是东盟成员中参与由欧盟及其他国际伙伴支持的“公正能源转型伙伴关系”的两个国家。在数字领域，越南在东盟框架内承担着协调欧盟与东盟就数字贸易原则框架开展磋商的重要角色。

关于海洋合作，越南与欧盟正通过东盟地区论坛开展合作，其中包括双方共同主持的一项聚焦《联合国海洋法公约》的合作活动。

苏吉罗·西姆指出，越欧海洋合作不断深化，也体现出欧盟与东盟在维护多边主义和坚持东盟中心地位方面拥有广泛共识。他强调，欧盟与东盟都高度重视多边主义，共同尊重国家主权和领土完整，支持以和平方式解决各种争端。面对日益复杂的地区和全球安全挑战，多边合作的重要性比以往任何时候都更加突出。在这一背景下，越南再次发挥着推动东盟与欧盟合作的重要协调作用。

苏吉罗·西姆表示，欧盟和东盟都是全球区域合作最成功的典范之一，因此，双方进一步加强更加紧密、高效的合作，不仅顺理成章，而且十分必要。（完）

越通社
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