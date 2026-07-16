进一步推动越南与希腊对接合作

越通社希腊——7月15日，越南驻希腊大使范氏秋香率团访问希腊帕特雷市（Patras）。这是希腊的第三大城市、同时也是该国重要商业与航运中心及“西方门户”。在此期间，越南大使同帕特雷市市长、帕特雷商会以及旅居希腊越南人社群联络委员会代表举行了工作座谈。



在帕特雷市政厅举行的座谈中，市长科斯塔斯·佩莱蒂迪斯（Kostas Peletidis）高度评价此访，并希望借此开辟越南与帕特雷市乃至希腊在文化、教育及地方间合作等领域的合作机遇。帕特雷市愿与越南驻希腊大使馆密切配合，将宣传越南国家形象与风土人情的文化活动融入该市各大节日盛会中。



范氏秋香大使在会上发言时表示，回顾了越希建交50年来取得的突出成就，并强调了两国共产党之间紧密相连、相互支持的友好关系。面向未来，范氏秋香大使希望在双边及多边（东盟-帕特雷）框架下，通过文化、教育交流的具体合作项目，推动双方关系走深走实。





在与帕特雷商会举行工作座谈时，范氏秋香大使介绍了越南经济的发展潜力和优势，特别是绿色经济、创新创意、高新技术等优先合作领域，并建议加强双方在航运和贸易领域的合作。商会领导层重申了加强帕特雷全区企业与越南伙伴对接的愿望。双方一致同意开展具体活动，以促进在海运、劳务、农产品贸易等可行领域的合作；同时，充分发挥帕特雷港口系统优势，使该市成为连接越南与希腊及其他欧洲国家的重要桥梁。



访问期间，范氏秋香大使还会见了旅希腊越南人社群联络委员会主任阮白雪女士。双方一致同意，将动员在欧越南人社群积极参与文化交流活动，并发挥联络委员会在与帕特雷市合作活动中的桥梁纽带作用。（完）