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☀️越通社早安咖啡（2026.7.16）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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越共中央总书记、国家主席苏林率团出席山罗省云湖乡龙良全民保卫祖国安全日活动。图自越通社

越通社河内——·值此越南人民公安力量成立81周年（1945.8.19－2026.8. 19）暨全民保卫祖国安全日21周年（2005.8.19－2026.8.19）之际，7月15日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率团出席在山罗省云湖乡龙良（Lóng Luông）村举行的全民保卫祖国安全日活动。阅读全文

·7月15日下午，越南政府总理黎明兴与宣光省委常务委员会举行工作会议，讨论关于经济社会发展任务和“两位数”增长目标落实、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57-NQ/TW号决议落实等情况，以及疏解地方发展瓶颈难题等内容。阅读全文

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越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智与中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央政法委书记陈文清举行会谈。图自越通社

·越南共产党代表团对中国进行工作访问期间，7月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智与中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央政法委书记陈文清举行会谈，与中共中央纪委副书记、国家监委副主任傅奎举行工作会晤。阅读全文

·7月15日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见了即将离任并前来辞行拜会的韩国驻越大使崔泳杉（Choi Young Sam），并向其授予“致力于越南外交事业”纪念章，表彰其为推动越韩外交关系发展所作出的积极贡献。阅读全文

·越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠7月15日在外交部驻地会见了印度驻越南大使哲灵·W·夏尔巴（Tshering W. Sherpa）。阅读全文

·7月15日晚，芹苴市友好组织联合会、芹苴市越菲友好协会同相关单位在芹苴大学乌龟礼堂联合举办了纪念越南与菲律宾建交50周年（1976年7月12日—2026年7月12日）见面会。阅读全文

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被告人阮翠恒。越通社发

·河内市公安局安全调查机构7月15日已对作家协会出版社的3名人员作出起诉及逮捕决定。阅读全文

·7月14日，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江在河内会见了欧盟驻东盟大使席姆（Sujiro Seam）。阅读全文

·7月15日，兴安省人民委员会与越南工贸部贸易促进局、越南驻韩国大使馆、韩国贸易投资振兴公社（KOTRA）在韩国首都首尔联合举办了兴安省投资与贸易促进会议。阅读全文

·7月15日下午，越南得乐省祖国阵线委员会举行2024—2026年阶段合作备忘录落实情况总结会议暨2026—2028年阶段合作备忘录签署仪式，旨在共建和平、友好、合作、共同发展的边界线。阅读全文

·越南教育培训部刚颁布了第54/2026/TT-BGDĐT号通知，对高等教育各层次的培训课程做出规定。阅读全文

·7月15日上午，河内市文化与体育局召开新闻发布会，介绍题为“升龙豪气——越南武术精华”的2026年河内国际武术节相关信息。阅读全文

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·谷歌于7月14日公布的东南亚地区Gemini使用数据统计显示，越南在将人工智能（AI）应用于学术领域居首位。其中，学术活动占越南用户指令总数的17%，高于该地区11%的平均水平。报告还指出，每月有超过16万名学生使用Gemini Canvas备考工具，而教育工作者每天则创建5.5万条与教学辅助相关的请求。阅读全文

·在越南大力落实越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的背景下，半导体产业被确定为需要优先发展的战略技术领域之一。在不断完善体制机制、政策体系和人才培养工作的同时，越南也正持续加强国际合作，以获取先进技术、提升科研能力，并逐步深度融入全球半导体产业价值链。

·越南政府总理颁布的关于国家战略技术清单和战略技术产品清单的第21/QĐ-TTg号决定自2026年7月1日起生效，为越南发展关键科技领域开辟了新的方向。然而，这一举措也对制定适当的遴选和发展战略提出了要求，使越南技术产品具备足够的国际市场竞争能力。

·7月15日，越南驻希腊大使范氏秋香率团访问希腊帕特雷市（Patras）。这是希腊的第三大城市、同时也是该国重要商业与航运中心及“西方门户。在此期间，越南大使同帕特雷市市长、帕特雷商会以及越南驻希腊社团联络委员会代表举行了工作座谈。

·越通社驻东南亚记者报道，7月15日，越南驻东帝汶大使馆在首都帝力举行了办公大楼启用仪式，标志着该代表机构在正式投入运行3个多月后，迈入了职能齐全、集中办案的运行阶段。这是越南在东帝汶设立常驻大使馆过程中的重要一步，为同步开展政治、经济、领事保护和群体工作创造了便利条件。（完）

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