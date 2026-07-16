☀️越通社早安咖啡（2026.7.16）

越通社驻东南亚记者报道，7月15日，越南驻东帝汶大使馆在东帝汶首都帝力举行了办公大楼启用仪式，标志着该代表机构在正式投入运行3个多月后，迈入了职能齐全、集中办案的运行阶段。这是越南在东帝汶设立常驻大使馆过程中的重要一步，为同步开展政治、经济、领事保护和群体工作创造了便利条件。