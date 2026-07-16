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越南呼吁加强国际合作 共同实现可持续发展目标

2026年7月13日至15日，2026年联合国可持续发展高级别政治论坛(HLPF)高级别会议在美国纽约联合国总部举行，主题为“采取变革性、公平、创新和协调的行动，推动落实《2030年可持续发展议程》及其可持续发展目标，为所有人创造一个可持续的未来”。

越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使在会上发表讲话。图自越通社
越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使在会上发表讲话。图自越通社

越通社纽约——2026年7月13日至15日，2026年联合国可持续发展高级别政治论坛(HLPF)高级别会议在美国纽约联合国总部举行，主题为“采取变革性、公平、创新和协调的行动，推动落实《2030年可持续发展议程》及其可持续发展目标，为所有人创造一个可持续的未来”。

越通社驻纽约记者报道，本届论坛重点审议了《2030年可持续发展议程》落实进展。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）在致开幕词时警告称，目前《2030年可持续发展议程》的落实进度依然缓慢，仅约三分之一的可持续发展目标（SDGs）正按计划推进或取得积极进展。他指出，冲突、不平等、气候变化、粮食和能源价格上涨以及公共债务负担等因素，正持续阻碍可持续发展进程。

越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使强调，距离完成《2030年可持续发展议程》仅剩4年时间，国际社会必须采取更加果断有力的行动，加快实现可持续发展目标。他呼吁加强技术转让，缩小数字鸿沟，加强能力建设，为包括中等收入国家在内的发展中国家提供可持续融资支持。在分享越南经验时，阮海刘表示，越南迈入中高收入国家行列是一个重要里程碑，是近40年来推进革新事业和始终坚持包容性发展道路取得的重要成果。然而，与许多中等收入国家一样，越南仍面临气候变化带来的挑战，同时亟须提升创新能力和竞争力，避免陷入“中等收入陷阱”等。

阮海刘强调，创新是推动可持续发展的关键动力，并介绍了越南在推进数字化转型、绿色增长、可再生能源发展以及提升应对气候变化能力方面所作出的努力。此外，越南正持续加大对战略基础设施、人力资源开发和体制改革的投入，以提高劳动生产率，确保全体人民共享发展成果。阮海刘还重申了多边主义的重要作用并强调，越南支持推动联合国朝着精简高效、更好地适应全球挑战的方向发展，从而帮助各国更加有效地落实《2030年可持续发展议程》。（完）

越通社
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