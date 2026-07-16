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打造价值链，推动罗非鱼成为出口产业

截至2025年底，芹苴市全市罗非鱼养殖面积约604公顷，产量约3300吨。其中，在对虾养殖池中轮养罗非鱼，不仅提高了经济效益，还有助于改善养殖环境、减少病害，符合绿色农业和循环经济的发展方向。

打造价值链，推动罗非鱼成为出口产业

越通社芹苴市——越南芹苴市正大力推动罗非鱼产业朝着现代化、可持续方向发展，将其确定为重点养殖品种之一，并致力于培育成为新的出口产业。凭借较强的气候适应能力、适合多种养殖模式以及国际市场需求持续增长等优势，当地正着力构建涵盖良种繁育、商品养殖、加工和出口的完整产业链。

在全球天然渔业资源日益减少、消费者更加青睐可持续养殖水产品的背景下，罗非鱼因适应性强、环境影响小而被认为具有广阔的发展前景。目前，美国、日本、中东和巴西等市场对罗非鱼产品的需求不断增长，为越南扩大出口带来新的机遇。

目前，芹苴市采用池塘养殖、网箱养殖、咸淡水养殖以及虾鱼轮作等多种模式发展罗非鱼产业。截至2025年底，全市罗非鱼养殖面积约604公顷，产量约3300吨。其中，在对虾养殖池中轮养罗非鱼，不仅提高了经济效益，还有助于改善养殖环境、减少病害，符合绿色农业和循环经济的发展方向。

芹苴市农业与环境厅副厅长郭氏清平表示，九龙江三角洲咸淡水区域养殖的罗非鱼肉质鲜美，具有较强的市场竞争优势。依托丰富的水域资源以及不断完善的合作社和水产品加工企业体系，芹苴市具备建设规模化出口原料基地的有利条件。

为进一步提升产业竞争力，芹苴市正与以色列Tiran Shipping集团合作，研发生长速度快、耐咸水的单性罗非鱼新品种。这一合作被视为提升良种质量和养殖效率的重要举措。

与此同时，芹苴市不断发挥水产品加工优势，依托现代化加工企业生产罗非鱼鱼片及其他高附加值产品，供应日本等高端市场。当地政府还积极推动企业与养殖户建立稳定合作关系，建设标准化养殖区，完善产品溯源体系，并推广VietGAP、GlobalGAP和ASC等国内和国际认证标准，以满足国际市场的准入要求。

值得关注的是，芹苴市已登记参与由美国资助、实施期为五年的 “越南罗非鱼价值链提升与优质大豆水产养殖贸易促进项目”。该项目有望进一步提升产品质量，拓展国际市场，增强越南罗非鱼产品的国际竞争力。

芹苴市农业与环境厅表示，未来，当地将继续完善从良种繁育、商品养殖、加工到销售的全产业链，推动水产品副产物深加工，发展循环经济，提高产品附加值，减少环境影响。同时，通过加强信息透明、完善产品溯源体系和全面对接国际标准，进一步提升越南罗非鱼在国际市场上的竞争力，为越南水产品出口实现可持续发展作出积极贡献。（完）

越通社
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