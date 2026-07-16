经济

越南工业生产继续保持增长势头

今年上半年，越南工业生产继续保持积极增长势头，工业生产指数（IIP）同比预计增长10.8%，创2019年以来最高增幅。这一增长动力主要源于出口市场的乐观信号、新投资项目的资金流入以及企业强劲的扩产浪潮。

位于同文二号工业区的本田公司（越南）的生产线。图自越通社
位于同文二号工业区的本田公司（越南）的生产线。图自越通社

越通社河内 —— 今年上半年，越南工业生产继续保持积极增长势头，工业生产指数（IIP）同比预计增长10.8%，创2019年以来最高增幅。这一增长动力主要源于出口市场的乐观信号、新投资项目的资金流入以及企业强劲的扩产浪潮。统计局评估，加工制造业继续彰显其引领GDP增长的引擎作用，对2026年上半年经济总增加值增长率的贡献率高达33.07%。

机遇与挑战并存

据越南电子企业协会（VEIA）统计，电子行业对2026年上半年全国出口总额的贡献率达30%以上。VEIA执委会委员邓氏翠香女士认为，得益于美欧年底购物旺季以及人工智能（AI）、云计算和数据中心的投资浪潮，全球市场将继续回暖。供应链转移趋势为越南迎来更多科技巨头的项目创造了重大机遇。目前，业内许多企业已排满第三季度及部分第四季度的订单；三星、苹果、LG等供应链中的企业正保持高产能运转。VEIA预测，2026年电子产品出口额将比2025年增长15%至20%。

钢材行业方面，前6个月累计总产量预计达近1500万吨，同比增长21%以上。仅在今年5月份，粗钢产量达260万吨，增长27.2%，在全球前十大产钢国中位居第一。尽管如此，越南钢铁协会（VSA）秘书长丁国泰指出，下半年行业形势不容乐观，需要警惕全球产能过剩、贸易保护壁垒以及碳减排带来的多重挑战。VSA建议国家尽快完善进口钢材质量管理规定，加大贸易救济措施力度，以遏制不正当竞争。

增长支柱

统计局认定，得益于出口订单的改善和外资（FDI）部门的稳定生产，工业生产仍是下半年的经济增长支柱。今年上半年，机械设备、零部件和原材料进口量的强劲增长，表明企业正在积极扩大生产，为未来提高产量奠定基础。

从现在到年底，工贸部将集中推动加工制造业、配套工业及高科技产业发展；加快推动有望在2026年内投产的各工业和能源项目进度。同时，该部将继续深化行政手续改革，加大数字化转型力度，以助力企业提高竞争力并更深地融入全球价值链。

此外，凭借政治格局稳定、地缘经济位置优越以及广泛的自由贸易协定（FTA）网络，越南正成为科技、半导体、数据中心和智能制造领域高质量投资项目的首选目的地。专家建议，需进一步提高人力资源质量，加强国内企业与外资企业的对接合作，从而助力提升本土附加值。（完）

2026年上半年加工制造业继续引领越南经济增长。图自越通社

2026年上半年加工制造业继续引领越南经济增长

据越南财政部统计局公布的2026年第二季度和上半年经济社会形势报告，越南工业生产指数（IIP）继续维持两位数增长，为2019年以来最高水平，反映了生产领域的强劲复苏态势，并肯定了加工制造业对经济增长的引擎作用。

越通社
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