经济

国内消费创历史新高 但消费需求仍保持谨慎

尽管消费继续成为经济增长的重要动力，但市场购买力恢复仍较为缓慢，未来数月仍需采取刺激消费、提升越南商品质量以及推动现代零售体系发展的多项措施。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内——尽管消费继续成为经济增长的重要动力，但市场购买力恢复仍较为缓慢，未来数月仍需采取刺激消费、提升越南商品质量以及推动现代零售体系发展的多项措施。

消费实现两位数增长

据越南财政部统计局数据，按现价计算，2026年前六个月全国社会消费品零售总额和消费服务收入预计达3889.5万亿越盾，同比增长12.9%，创下历年上半年最高纪录，进一步彰显了国内消费作为越南经济重要“支柱”之一的作用。

仅6月份，全国社会消费品零售总额约达665.6万亿越盾，环比增长1.1%，同比增长14.8%。其中，第二季度消费市场规模接近1978万亿越盾，同比增长13.9%，显示消费市场复苏势头日益明显。

从收入结构来看，商品零售继续占据最大比重，销售额达2941.8万亿越盾，占总收入的75.6%，同比增长12.5%。其中，珠宝及贵金属增长31.3%，成品油增长15.3%，建筑材料增长13.2%，服装增长12.5%，粮食和食品增长11.2%。

除商品零售外，服务业也保持良好增长态势。其中，住宿和餐饮业营业收入达493万亿越盾，同比增长15.6%；旅游业营业收入达49.8万亿越盾，同比增长15%；其他服务业收入达404.9万亿越盾，同比增长12.5%。

值得关注的是，广宁、岘港、芹苴、河内、海防和胡志明市等多个地方消费均保持较高增速，表明全国消费需求正较为均衡地恢复。

不过，专家认为，在积极增长的数据背后，实际购买力尚未实现同步恢复。居民收入改善较为缓慢，同时受通胀压力、生活成本上涨以及全球经济不确定性等因素影响，消费者仍优先保障基本生活支出，购物决策更加谨慎。

MB证券股份公司研究分析部门发布的报告指出，第二季度消费需求已出现改善迹象，尤其是生活必需品消费有所增长，但尚未实现突破性提升。多家零售企业代表也表示，由于居民消费更加节俭，每位消费者平均购买商品数量仍低于此前水平。

在此背景下，现代零售体系凭借稳定的供应链、具有竞争力的价格、品牌商品以及丰富的促销活动，持续扩大市场份额。消费者正越来越多地从传统市场转向超市、便利店和电子商务平台，这一趋势有力支撑了零售行业收入持续增长。

激发越南商品消费潜力 保持零售市场增长势头

为保持零售市场增长势头，各企业正加大力度推出大规模促销活动，以进一步激发消费需求。

自7月初以来，Saigon Co.op、乐天玛特（Lotte Mart）、MM Mega Market、永旺（AEON）等多家大型零售连锁企业相继推出食品、日用品、化妆品及生活必需品大幅折扣促销活动。

值得注意的是，各零售企业不仅通过价格竞争，还着力推广高品质越南商品、“一乡一品”（OCOP）产品以及各地特色产品。水果节、水产品节、民间美食节以及绿色产品展示等活动正成为新的亮点，进一步提升了国产商品的附加值。

专家认为，在原材料、物流和人工成本持续上涨的背景下，单纯依靠降价竞争已难以形成长期优势。企业应通过技术创新、产品配方优化、品质提升和品牌建设，开发更多高附加值产品。目前，不少企业已推出低糖、高膳食纤维、高营养、方便食品、环保包装以及配备产品溯源功能的新产品。这不仅有助于提升越南商品在国内市场的竞争力，也将为进一步扩大出口奠定坚实基础。（完）

越通社
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