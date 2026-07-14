泰国调整旅游发展方向，力争2027年吸引国际游客至少3300万

越通社河内 —— 泰国国家旅游局（TAT）设定了2027年吸引至少3300万人次国际游客的目标，旅游总收入预计达2.8万亿至2.9万亿泰铢（约合850亿至880亿美元），将重心从游客数量增长转向提升游客质量和消费水平。



越通社驻曼谷记者报道，在7月14日举行的2027年行动计划制定会议上，TAT表示，基本目标是旅游总收入达2.76万亿泰铢（约合824亿美元），同时维持国际游客超过3300万人次。



对于国内市场，该机构设定了2.03亿人次的目标，同时将民众出行频率从每人每年2次以上提升至3次，以弥补人口增长放缓的趋势。



泰国旅游与体育部长素拉萨克·潘乍伦沃拉恭表示，2027年对旅游业而言仍将是充满挑战的一年。但如果条件更为有利，政府将调整旅游收入增长目标5%至7%，使旅游总收入达约2.8万亿至2.9万亿泰铢，同时维持约3300万人次国际游客的目标。



据素拉萨克透露，旅游业仍是经济的重要增长引擎，政府将推行基于四大支柱的发展战略，包括：将泰国提升为高价值目的地、提高竞争力、推动数字化转型和创新，以及增强管理能力以适应市场变化。



为拓展客源，TAT将加大开拓波兰、白俄罗斯、南非、巴西、墨西哥和哥伦比亚等具有潜力的新兴市场，在部分中东市场受地区冲突影响的背景下。推广活动将聚焦长途市场，以吸引首次到访泰国的游客并鼓励他们未来再次造访。



除市场发展措施外，素拉萨克表示泰国政府还将加强外交活动以支持旅游业。他透露，佩通坦总理在6月访问越南期间已确认越南不是竞争对手，而是一起发展旅游业的伙伴，有助于提升区域旅游竞争力。（完）

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